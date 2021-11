EU zvažuje potrestání aerolinek, které dopravují do Běloruska migranty

Brusel - Evropská unie chystá potrestání aerolinek podílejících se na dopravě migrantů, které běloruský režim převáží k hranicím Polska a pobaltských států. Novinářům to dnes řekla mluvčí Evropské komise, podle níž by opatření proti aerolinkám mohlo být součástí připravovaného nového balíčku běloruských sankcí. Podle informací agentury Bloomberg by mezi těmito přepravci mohla být ruská společnost Aeroflot či turecké aerolinky. Aeroflot dnes popřel jakoukoli svou účast na aktivitách označovaných EU za hybridní útoky.

Unijní země v posledních dnech zrychlily přípravu nových sankcí zejména kvůli vyhrocené situaci na polsko-běloruských hranicích. Varšava tam vyslala armádu kvůli snahám tisíců migrantů proniknout na polské území. Sedmadvacítka viní autoritářského vládce Běloruska Alexandra Lukašenka z toho, že se snaží destabilizovat EU a zneužívá k tomu lidí toužících po snadné cestě na Západ.

Unie proto v rámci nových sankcí plánuje vedle běloruských činitelů postihnout i tamní leteckou společnost Belavia, ale také aerolinky dalších zemí.

"Prověříme právní cesty, jak zahrnout do sankcí potrestání některých aerolinek, které se podílejí na přepravě migrantů do Běloruska," přiblížila dnes novinářům plán předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové mluvčí unijní exekutivy. Podrobnosti o možném způsobu potrestání neuvedla, dodala však, že EU chce akci koordinovat se Spojenými státy, o čemž von der Leyenová ve středu mluvila s prezidentem Joem Bidenem.

Aeroflot dnes podle agentury Reuters popřel, že by se jakkoli podílel na aktivitách, jejichž organizaci politici některých unijních zemí připisují Lukašenkovi i ruskému lídru Vladimiru Putinovi. Akcie firmy nicméně dopoledne klesly o 1,5 procenta.