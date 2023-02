EU zmobilizovala více než 1150 záchranářů pro Turecko, jde o 27 týmů

Francouzští záchranáři nastoupení na letišti Charlese de Gaulla v paříži před odletem do zemětřesením postiženého Turecka, 7. února 2023.

Brusel/Washington/Paříž - Evropská unie dosud prostřednictvím svého centra pro pomoc při katastrofách zmobilizovala 27 pátracích a záchranných týmů pro Turecko, které v pondělí zasáhlo mohutné zemětřesení s tisícovkami obětí. Oznámil to unijní komisař pro řešení krizí Janez Lenarčič. V týmech je dohromady více 1150 záchranářů a zhruba 70 speciálně vycvičených psů. Celkem bylo na pomoc při pátracích a záchranných operacích v Turecku vysláno 2660 pracovníků z 65 zemí.

"Dosud jsme zmobilizovali 27 pátracích a záchranných a lékařských týmů z 19 evropských zemí prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU na pomoc po zemětřesení, dohromady přes 1150 záchranářů a 70 záchranářských psů," napsal Lenarčič na twitteru.

Všem 19 zemím, které se na pomoci podílejí, eurokomisař poděkoval za "solidaritu EU v její nejlepší podobě". Mezi těmito zeměmi uvedl i Českou republiku. Na koordinované pomoci EU se však podle něj podílely i nečlenské země, jako je Albánie nebo Černá Hora.

Předtím Lenarčič na twitteru uvedl, že v pondělí odpoledne do zasažených oblastí jako první týmy v rámci pomoci koordinované Evropskou unií dorazily týmy z Rumunska, Bulharska a Maďarska. V oblasti už jsou ale i čeští záchranáři.

Počet mrtvých po ničivém pondělním zemětřesení v Turecku a Sýrii podle nejnovější bilance přesáhl 5000. Turecký viceprezident dnes dopoledne informoval o 3419 mrtvých, zatímco v Sýrii zemřelo podle ranních informací úřadů a místních záchranářů 1602 lidí. Situaci v zemi komplikuje špatné počasí, kvůli kterému je velmi těžké dostat do některých regionů pomoc.

Do zemětřesením zasaženého Turecka a Sýrie míří další pomoc z celého světa

Na pomoc při pátracích a záchranných operacích v zemětřesením postiženém Turecku bylo vysláno 2660 pracovníků z 65 zemí, uvedl podle stanice BBC turecký úřad pro řešení katastrof a mimořádných situací (AFAD). Pomoc Turecku a Sýrii přichází z celého světa, píše stanice CNN. Pomoc do postiženého regionu posílá mimo jiné OSN, Evropská unie, Spojené státy, Británie, Čína, Rusko, Indie, Japonsko, Irák, Írán, Austrálie, Nový Zéland nebo Pákistán, píše BBC News.

Na místě katastrofy v Turecku pomáhá přes 24.400 záchranářů, uvedla s odvoláním na turecký AFAD agentura AP. Vzhledem k tomu, že pondělní zemětřesení zasáhlo tak rozsáhlé území a jen turecké úřady hovoří o zřícení téměř 6000 budov, je však jejich úsilí značně rozptýlené.

Podle úřadu AFAD byl rovněž zřízen letecký most a podniknuto 146 letů s cílem doručit pomoc. Celkem bylo zatím dodáno 300.000 přikrývek, 41.504 rodinných stanů, ohřívače a kuchyňské potřeby, uvádí BBC s odvoláním na turecké úřady.

Do Turecka se chystají vyslat pomoc mimo jiné i dvě izraelské humanitární organizace, které si na dnešek objednaly let do Gaziantepu, aby tam dopravily záchranáře, zdravotníky a humanitární pomoc, uvedla CNN. Záchranáře už dříve Turecku nabídla také Ukrajina, která už téměř rok čelí ruské invazi spojené s bombardováním kritické infrastruktury.

Česká republika vyslala do Turecka tým 68 záchranářů, jehož členy jsou hasiči, lékaři, stavební inženýři či kynologové. Zapojit do záchranných prací se chtějí dnes dopoledne.

Na mezinárodním letišti v syrské metropoli Damašku ráno přistála letadla s pomocí z Iráku a Íránu, která do země dopravila mimo jiné potraviny, léky a přikrývky, uvedla syrská státní agentura SANA. Na syrské straně je však zasažená oblast rozdělena na území pod vládní kontrolou a povstalci ovládanou enklávu. Ta je obklíčená vládními silami podporovanými Ruskem, uvedla agentura AP.

Přísun kriticky důležité pomoci OSN do severozápadní Sýrie přes Turecko se dočasně zastavil kvůli poškození silnic a dalším logistickým problémům souvisejícím se zemětřesením, upozornila dnes ráno mluvčí Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN (OCHA), kterou citovala agentura Reuters. BBC už dříve upozornila, že hranice s povstalci ovládaným regionem jsou přísně kontrolovány a že mezinárodní záchranné úsilí v oblasti neexistuje.

Organizace Syrský arabský červený půlměsíc mezitím uvedla, že je připravena poskytnout pomoc ve všech regionech Sýrie včetně oblastí ovládaných povstalci. Její šéf vyzval OSN, která dlouhodobě koordinuje pomoc v regionu ovládaném opozicí, aby to pomohla zprostředkovat.

"Neděláme rozdíly mezi žádným ze syrských obyvatel," řekl na tiskové konferenci šéf organizace Chálid Hbúbátí, kterého cituje Reuters. "Jsme připraveni vyslat konvoj s pomocí přes dělící čáru do zasažených oblastí v regionu Idlíb (na severu Sýrie). Pokud nám (opozice) otevře cestu, pojedeme," dodal. Zároveň vyzval k větší mezinárodní pomoci.