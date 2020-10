EU zavede přechodné clo na hliníkové výrobky z Číny

Brusel - Evropská unie zavede prozatímní clo až 48 procent na dovoz hliníkových výlisků z Číny. Cla vstoupí v platnost ve středu a budou platit do doby, než Brusel dokončí vyšetřování, které má zjistit, zda čínští výrobci neprodávají své produkty za nepoctivě nízkou cenu. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

Cla se pohybují od 30,4 procenta do 48 procent. EU očekává, že vyšetřování dokončí do dubna. Pak by měla zavést konečná cla s platností pět let.

Evropská komise (EK), která koordinuje politiku 27 zemí EU, zahájila vyšetřování dovozu produktů široce používaných v dopravě, stavebnictví a elektronice v únoru. Reagovala tak na stížnost svazu European Aluminium, jehož členy jsou mimo jiné firmy Norsk Hydro, Rio Tinto či Alcoa. Čínský svaz producentů kovů označil stížnost za neopodstatněnou.