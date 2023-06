EU zavádí postihy proti kosovské vládě kvůli napětí se Srbskem

Brusel - Evropská unie se shodla na postizích proti kosovské vládě premiéra Albina Kurtiho, protože se Priština dostatečně nesnaží snížit napětí se Srbskem ohledně srbské menšiny na severu Kosova. Píše to dnes agentura Reuters s odvoláním na mluvčího Evropské komise. Některá opatření začnou platit okamžitě. Kosovo ani Srbsko informaci zatím nekomentovaly.

"Tato opatření se budou postupně zvyšovat s finančními a politickými důsledky, a to počínaje pozastavením návštěv, kontaktů a akcí na vysoké úrovni a také naší finanční spolupráce s Kosovem," uvedl mluvčí Evropské komise Peter Stano. Další detaily o opatřeních však neuvedl.

Napětí mezi Srbskem a Kosovem se zvýšilo ve středu poté, co Bělehrad oznámil, že zadržel tři kosovské policisty na srbském území. To však kosovská vláda odmítla. Podle ní srbské síly zavlekly trojici policistů z kosovského území. To následovně odmítl srbský prezidenta Aleksandar Vučić. Dodal, že Srbsko je ochotné poskytnout své poznatky o incidentu mezinárodní vyšetřovací komisi.

Agentura Reuters ve středu večer informovala, že Kosovo přestane v reakci na zdržení svých policistů vpouštět na své území vozy se srbskou poznávací značkou. Agentuře to řekl nejmenovaný představitel kosovského ministerstva vnitra. Právě spor o poznávací značky výrazně zvýšil v uplynulých měsících napětí se Srbskem, které neuznává samostatnost Kosova.

Koncem května vypukly demonstrace a střety na severu Kosova, když se vedení měst se srbskou menšinou snažili ujmout starostové z albánských stran. Ty získaly většinu v zastupitelstev, protože Srbové dubnové komunální volby bojkotovali. Chtějí totiž, aby obce, kde tvoří většinu obyvatelstva, mohly vytvořit spolek.

Spojené státy a Evropská unie vyzývají Kurtiho, aby starosty z úřadu odvolal, stáhl zvláštní policejní oddíly, které se podílely na dosazení těchto starostů do úřadu, a dodržel dohodu z roku 2013 týkající se vytvoření autonomního Sdružení srbských okresů. Vláda premiéra Kurtiho i předchozí kabinety ji ale odmítly uvést do praxe v obavách, že Srbsko by prostřednictvím autonomního celku mohlo ovlivňovat vnitřní záležitosti kosovského státu.

jkh