EU zaplatí zbraně pro Ukrajinu a zakáže přelety ruským letadlům

EU kvůli šíření dezinformací zakáže fungování serveru Sputnik a stanice RT

Evropská unie kvůli šíření dezinformací zakáže fungování Moskvou podporované stanice RT (Russia Today) a internetového serveru Sputnik.

"Státem vlastněná Russia Today a Sputnik a jejich přidružené společnosti už nebudou moci dál šířit lži, aby ospravedlnily Putinovu válku a zasévaly rozkol v unii," uvedla šéfka EK. Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek zahájil vojenskou operaci proti sousední Ukrajině, kterou Západ jednoznačně odsoudil a na Rusko uvalil tvrdé hospodářské sankce.

Evropská komise podle von der Leyenové pracuje na tom, jak "mediálnímu stroji Kremlu" co nejdříve zabránit v šíření "toxických a škodlivých dezinformací".

"Putin nechce jen dobýt zemí, chce dobýt i lidského ducha svými toxickými informacemi," řekl na společné tiskové konferenci s předsedkyní EK šéf unijní diplomacie Josep Borrell. "Dnes děláme klíčový krok a zavřeme kohoutek ruských informačních manipulací v Evropě tím, že zakážeme vysílání RT a Sputniku v EU. Chytíme toho hada pod krkem," dodal Borrell.

RT už delší dobu čelí kritice, že šíří ruskou vládní propagandu a protizápadní dezinformace. Podobně je vnímán státní internetový server Sputnik, který má mnoho jazykových mutací včetně češtiny.

Švýcarsko nejspíš bude následovat EU a zmrazí majetek Rusů pod sankcemi

Švýcarsko nejspíš bude následovat EU a zmrazí účty představitelům Ruska a firmám, na něž se vztahují sankce. Řekl to dnes prezident Ignazio Cassis. Rozhodnutí by mohlo padnout už v pondělí na zasedání Spolkové rady, která má ve Švýcarsku funkci celostátní vlády.

Švýcarsko po invazi Ruska na Ukrajinu lavírovalo mezi tradiční neutralitou a solidaritou se Západem, který se snaží ruského prezidenta Vladimira Putina od dalšího postupu odradit sankcemi. Dosud se odhodlalo pouze k tomu, že nařídilo finančním institucím, aby s osobami a firmami, které figurují na sankčních seznamech, neuzavíraly nové obchody.

Dnes ale Cassis v rozhovoru se švýcarskou televizí sdělil, že Bern nejspíš zmrazí majetek vybraných ruských představitelů. "Je velice pravděpodobné, že to vláda zítra udělá, ale zatím nemohu anticipovat rozhodnutí, které ještě nepadlo," řekl.

Podle tisku patří Švýcarsko k zemím, kam bohatí Rusové s oblibou posílají své peníze. Stanice RTS uvedla, že Rusové do země v předloňském roce poslali 2,5 miliardy dolarů (55 miliard korun) a v první polovině loňského roku dalších 1,8 miliardy dolarů (téměř 40 miliard korun). To je více než do Británie či USA.

Podle odhadů švýcarského velvyslanectví v Moskvě je alpská země nejoblíbenějším místem pro zahraniční vklady Rusů. Švýcarská národní banka uvádí, že ruští občané měli ve švýcarských bankách v roce 2020 vklady ve výši 10,4 miliardy švýcarských franků (246 miliard Kč). Ženevou navíc prochází zhruba 80 procent obchodů s ruskou ropou.