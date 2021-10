EU vznáší na Polsko požadavky s pistolí u hlavy, řekl Morawiecki

Varšava - Polský premiér Mateusz Morawiecki obvinil Evropskou unii, že na Varšavu klade požadavky a přitom jí "míří na hlavu pistolí". Předseda polské vlády to řekl deníku Financial Times (FT). V rozhovoru také vyzval Brusel, aby odvolal hrozby právními a finančními postihy, pokud chce, aby se v Polsku vyřešila krize kolem vlády práva. Varoval také, že EU svými kroky vyvolá třetí světovou válku, za což se mu dostalo pokárání od Evropské komise a od předáka polské opozice Donalda Tuska.

Evropská unie "je projekt, který velmi úspěšně přispěl k nastolení trvalého míru mezi jejími členskými státy," reagoval mluvčí EK Eric Mamer na výroky Morawieckého. "Není zde místo pro rétoriku zmiňující válku," zdůraznil zároveň.

Bývalého polského premiéra a současného předsedu Evropské lidové strany (EPP) Tuska slova Morawieckého o válce šokovala. "Svět zůstává ohromen po rozhovoru polského premiéra, ve kterém předpovídá třetí světovou válku zahájenou sporem Polska s EU," řekl. Dodal přitom, že "hloupost je příčinou těch nejvážnějších politických katastrof".

Polský ústavní soud na začátku října rozhodl, že některé články základních smluv o Evropské unii odporují polské ústavě. Zpochybnil tak nadřazenost práva EU nad tím polským, s čímž Varšava souhlasila při svém vstupu do unie v roce 2004. Evropská komise (EK) proto zvažuje, že na Polsko podá stížnost k Soudnímu dvoru EU nebo spustí nový mechanismus, který podmiňuje čerpání evropských peněz nezávislostí justičních orgánů. Evropský parlament navíc komisi vyzval, aby Polsku neschválila finance z mimořádného fondu obnovy, dokud se plně nepodřídí rozhodnutím Soudního dvora EU.

Morawiecki uvedl, že pokud Brusel spustí tento mechanismus, zahájí tím "třetí světovou válku", a dodal, že hodlá bránit práva své země "všemi dostupnými zbraněmi". Spor ohledně vlády práva je podle něj politický proces, který se má řešit dialogem, nikoliv diktátem.

"Naštěstí je to politický proces. A politické procesy mohou politici zastavit. To je to nejmoudřejší, co by mohli udělat. Protože pak spolu nebudeme hovořit s pistolí u hlavy," řekl předseda polské vlády.

Morawiecki nicméně uvedl, že Polsko do konce roku ukončí činnost disciplinární komory, která trestá soudce a kterou už dříve Soudní dvůr EU nařídil zrušit, a pokusí se tak zmírnit napětí s Bruselem.

Komise podle něj ale porušuje unijní právo tím, že neschválí nebo Polsku nepřidělí peníze z fondu obnovy a Varšava je připravena jí takový krok oplatit. "My ty peníze dříve nebo později dostaneme. Čím později je ale dostaneme, tím jasnější je to důkaz diskriminačního zacházení a diktátorského přístupu ze strany EK," dodal premiér.

Morawiecki však odmítl, že by spory s Bruselem mohly vést k celonárodní kampani za opuštění EU. "Až 88 procent Poláků chce zůstat v EU a polovina z nich jsou voliči naší strany," uvedl. "Jsme přesvědčeni, že Polsko v ní musí zůstat... Není zde žádné riziko polexitu. Budeme tvrdě bránit Polsko jako součást EU," dodal. Polexitem se rozumí obdoba brexitu, tedy vystoupení Británie z EU.