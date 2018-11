Kyjev - Evropská unie vyzvala Rusko, aby se v Azovském moři zdrželo dalších provokací a propustilo zadržovaná ukrajinská plavidla i námořníky. Na twitteru to uvedl předseda Evropské rady Donald Tusk. Ruské ministerstvo zahraničí dnes obvinilo Ukrajinu, že úmyslně vyprovokovala incident u Kerčského průlivu. Šéf ukrajinské diplomacie Pavlo Klimkin dnes uvedl, že Kyjev se pokusí vyřešit konflikt mírovými prostředky, vyhrazuje si nicméně právo na sebeobranu. Zadržené ukrajinské námořníky pak označil za vojenské zajatce.

Vývoj v Kerčském průlivu se znepokojením sleduje i Česká republika, která by dala přednost společné evropské reakci, řekl v Bruselu na okraj jednání se svými kolegy z unie ministr zahraničí Tomáš Petříček. Česko by se podle něj připojilo k případným sankcím, pokud by se je EU v návaznosti na nynější incidenty rozhodla uvalit.

Evropská unie už v neděli upozornila, že mezinárodní námořní právo zavazuje Ruskou federaci k okamžitému otevření Kerčského průlivu pro lodní dopravu a udržovat jej otevřený.

Český ministr Petříček doplnil, že se poradí s premiérem Andrejem Babišem, zda debatu o rychle se dramatizujícím napětí mezi Ukrajinou a Ruskem ve vodách okolo okupovaného Krymu nezařadit na program čtvrtečního jednání české vlády.

Donald Tusk dnes o situaci hovořil s ukrajinským prezidentem Petrem Porošenkem a dnes se ještě osobně sejde s ukrajinskými diplomaty. "Evropa je dál ve své podpoře Ukrajině jednotná," uvedl Tusk. Ukrajina kvůli vývoji zvažuje vyhlášení výjimečného stavu.

Ukrajinské námořnictvo v neděli oznámilo, že ruské speciální jednotky zadržely v Černém moři tři jeho lodě. Ukrajinci obvinili Rusy, že na jejich lodě stříleli a zranili přitom členy ukrajinské posádky.

Ukrajinské vojenské lodě s 23 námořníky se snažily proplout z Oděsy do přístavu Mariupol v Azovském moři. Měly namířeno skrz Kerčský průliv, přes který Rusko postavilo most na anektovaný poloostrov Krym. Ukrajina prohlašuje, že lodě respektovaly mezinárodní námořní pravidla. Podle Ruska ale neměly lodě povolení k průjezdu Kerčským průlivem a ohrožovaly běžnou plavbu v oblasti.

"Vyzýváme k umírněnosti a uvolnění napětí," uvedla dnes mluvčí NATO Oana Lungescuová.

Ruská tajná služba FSB, pod niž spadá i pohraniční stráž, později věc potvrdila. Informovala, že k jejich zastavení použila zbraně, přičemž byli zraněni tři příslušníci ukrajinského námořnictva. Jejich zdravotní stav prý není vážný.

Mluvčí diplomacie EU Maja Kocijančičová dnes v Bruselu novinářům řekla, že ruské akce jsou nepřijatelné. "Očekáváme, že Rusko okamžitě propustí lodě i posádky a zajistí, že těm námořníkům, kteří to potřebují, se dostane lékařské pomoci," prohlásila.

Podle mluvčí je v současné situaci zásadní, aby všechny strany prokázaly co největší zdrženlivost. Podobně se dnes vyjádřili i zástupci Severoatlantické aliance, která na dnešní odpoledne svolala na žádost Kyjeva mimořádné jednání Komise NATO-Ukrajina.

Evropská unie od roku 2014 neuznává ruskou anexi Krymu a přikročila v této souvislosti k sankčním opatřením.

Český ministr zahraničí dnes v Bruselu upozornil, že Praha nedělní ozbrojené incidenty vnímá velmi citlivě také kvůli blížícím se volbám na Ukrajině. "Pro nás je důležité, aby obě strany deeskalovaly situaci a upustily od porušování mezinárodního práva," podotkl Petříček. Rusko podle něj v neděli prokázalo, že mezinárodní právo týkající se svobody navigace v mezinárodních vodách porušovat hodlá, což je podle českého ministra velmi nešťastné.

Incident podle ruské diplomacie vyprovokovala Ukrajina

Ruské ministerstvo zahraničí dnes obvinilo Ukrajinu, že úmyslně vyprovokovala incident mezi ruskými a ukrajinskými loděmi u Kerčského průlivu, a proto si ještě dnes předvolá ukrajinského chargé d´affaires. Uvedla to mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová. Šéf ukrajinské diplomacie Pavlo Klimkin dnes uvedl, že Kyjev se pokusí vyřešit konflikt v Kerčském průlivu mírovými prostředky, vyhrazuje si nicméně právo na sebeobranu. Zadržené ukrajinské námořníky pak označil za vojenské zajatce.

"Na ministerstvo zahraničí bude dnes povolán ukrajinský chargé d´affaires kvůli agresivnímu a provokativnímu počínání ukrajinské strany," řekla mluvčí televizi Rossija 24.

Podle prohlášení ruského ministerstva zahraničí Kyjev vyprovokoval tento incident v koordinaci se Spojenými státy a Evropskou unií s cílem vytvořit základ pro nové sankce namířené proti Rusku. Moskva zároveň varovala, že Rusko se bude vůči zásahům do své suverenity a bezpečnosti tvrdě bránit.

Podle náměstka ruského ministra zahraničí Grigorije Karasina se Kyjev mimo jiné snaží vyhlášením stanného práva "otřást" Ukrajinou. "Je zjevné, že na tomto pozadí bude pro Porošenka snazší rozvinout předvolební kampaň," dodal.

U parlamentu v Kyjevě demonstrují nacionalisté za stanné právo

U sídla ukrajinského parlamentu v Kyjevě demonstrují nacionalisté z krajně pravicového uskupení Národní sbor. Domáhají se vypovězení smlouvy s Ruskem o spolupráci při využívání Azovského moře a Kerčského průlivu, uvedla televize 112 na svém webu.

"Bez vypovězení smlouvy nemá vyhlášení stanného práva smysl," tvrdí nacionalisté. Požadují také, aby stanné právo bylo vyhlášeno bez zrušení anebo odložení voleb hlavy státu, které se mají konat v březnu příštího roku.

Demonstrace podle televize původně začala před kanceláří prezidenta Petra Porošenka, než se přesunula k parlamentu, jehož sídlo mizelo v oblacích dýmu z dýmovnic, zapálených demonstranty.

Poslanci mají již dnes odpoledne schvalovat prezidentovo rozhodnutí o vyhlášení stanného práva v reakci na nedělní incident mezi ukrajinskými a ruskými loděmi u Kerčského průlivu, kde Rusové zajali tři lodě ukrajinského námořnictva a 23 námořníků.

Moskva obviňuje Kyjev, že incident schválně vyprovokoval, aby nynější ukrajinské vedení mělo záminku k zavedení stanného práva, zmanipulování voleb a udržení se u moci, jakož i ke zpřísnění západních sankcí proti Rusku.

Kvůli incidentu u Krymu se odpoledne sejde Komise NATO-Ukrajina

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg dnes vyjádřil podporu územní jednotě a svrchovanosti Ukrajiny, včetně jejího plného práva na plavbu v ukrajinských teritoriálních vodách. Stoltenberg rovněž na žádost ukrajinského prezidenta Petra Porošenka svolal na dnešní odpoledne do Bruselu mimořádnou schůzku Komise NATO-Ukrajina.

Schůzka, která se má zabývat incidenty, jež vyvolaly novou krizi ve vztazích mezi Ruskem a Ukrajinou, se uskuteční na úrovni velvyslanců, sdělil Stoltenberg po dnešním telefonickém rozhovoru s Porošenkem.

Severoatlantická aliance ve svém prohlášení dnes vyzvala Rusko a Ukrajinu ke zdrženlivosti. Německý ministr zahraničí Heiko Maas vývoj situace označil za znepokojující a vyzval obě strany k uvolnění napětí. Obdobně se vyjádřili i vysocí představitelé dalších zemí, jako je Turecko nebo Čína. Ta si přeje, aby Moskva a Kyjev "řešily své spory prostřednictvím dialogu".

"Vyzýváme k umírněnosti a uvolnění napětí," uvedla dnes mluvčí NATO Oana Lungescuová. Zdůraznila rovněž, že NATO žádá, aby Rusko "zajistilo neomezený přístup k ukrajinským přístavům v Azovském moři v souladu s mezinárodním právem".

Také podle šéfa německé diplomacie Maase je jakákoli ruská blokáda přístupu do Azovského moře "nepřijatelná". "Je nutné, aby byla tato blokáda zrušena," napsal ministr na twitteru.

Mluvčí německé vlády Steffen Seibert vyzval Rusko k "propuštění" ukrajinských plavidel a námořníků.

Na dnešek je shodou okolností do Berlína naplánována schůzka v normandském formátu, tedy mezi Francií, Německem, Ruskem a Ukrajinou na úrovní politických ředitelů ministerstev zahraničí členských zemí. Podle německé diplomacie bude rusko-ukrajinský námořní incident nepochybně předmětem jednání.

Ombudsmanka: zranění ukrajinští námořníci nejsou v ohrožení života

Tři ukrajinští námořníci, zranění při nedělním incidentu u Kerčského průlivu, jsou v kerčské nemocnici, jejich zranění nejsou vážná a nejsou v ohrožení života. Uvedla to podle médií ruská ombudsmanka Taťjana Moskalkovová, která o stavu Ukrajinců telefonicky informovala ukrajinskou ombudsmanku Ljudmylu Denysovovou.

Ostatní příslušníci posádek tří zadržených ukrajinských plavidel jsou v Kerči na anektovaném Krymu, kde je vyslýchají vyšetřovatelé z pohraniční správy ruské tajné služby FSB.

"Podle Moskalkovové jsou tři ukrajinští námořníci v Kerčské nemocnici č.1. Jejich stav není považován za vážný. Moskalkovová mě ujistila, že jim byla poskytnuta veškerá nezbytná péče a že jejich životy nejsou ohroženy," uvedla Denysovová podle agentury Interfax-Ukrajina.

V ukrajinských médiích se dříve objevily dohady, že zranění utrpělo šest Ukrajinců, zraněné námořníky v Kerči operovali a že ostatní zajatce odeslali do Moskvy.

V ruských médiích se mezitím podle listu Ukrajinska pravda objevila jména tří zraněných námořníků: Andrij Artemenko, Vasyl Soroka a Andrij Ejder.

Moskva označuje incident za provokaci Kyjeva

Mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina dnes v první reakci Kremlu označil incident s ukrajinskými loděmi, zadrženými u Kerčského průlivu, za "velmi nebezpečnou provokaci, vyžadující zvláštní pozornost a zvláštní vyšetření". Incident "páchne volebními hrami", uvedl Dmitrij Peskov podle agentury TASS. Další dotazy novinářů mluvčí odkázal na ministerstvo zahraničí.

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov mezitím incident připsal nebezpečnému manévrování ukrajinských vojenských plavidel v průlivu, ohrožujícímu podle něj běžnou plavbu. Šlo podle něj o "jednoznačnou provokaci" Kyjeva.

"Porušili klíčová ustanovení mezinárodního práva, nejen mořského, ale obecného mezinárodního práva, včetně charty OSN, včetně úmluvy o mořském právu z roku 1982 a další dokumenty, které vyžadují od všech států, aby respektovaly svrchovanost druhého státu," prohlásil ministr podle agentury RIA Novosti.

Podle Lavrova se za chystaným vyhlášením stanného práva skrývá snaha ukrajinského vedení odložit volby a udržet se u moci, přestože obyvatelstvo vnímá situaci čím dál hůře. Ministr vyzval Západ, aby pomohl přivést k rozumu ukrajinské politiky, kteří "se pokoušejí získat politické body válečnickou hysterii".

Parlament v Kyjevě bude hlasovat o stanném právu, sejde se RB OSN

Ukrajinský prezident Petro Porošenko dnes řekl, že předloží parlamentu návrh na vyhlášení stanného práva v zemi kvůli sérii nedělních incidentů mezi ruskými a ukrajinskými vojenskými loděmi v Kerčském průlivu. Vyhlášení stanného práva by podle něj neznamenalo omezení občanských práv a svobod ani plnou mobilizaci. Zálohy by nicméně měly být připraveny, dodal Porošenko podle agentury Unian na zasedání Rady národní bezpečnosti a obrany. Situací se dnes bude rovněž zabývat na mimořádném zasedání Rada bezpečnosti OSN, svolaná podle zdrojů agentury AFP na žádost Moskvy i Kyjeva.

Náčelník generálního štábu Viktor Muženko dnes podle sdělení ministerstva obrany nařídil, aby byly veškeré ukrajinské ozbrojené síly uvedeny do stavu pohotovosti. Na moře podle vojenského serveru mil.in.ua míří veškeré lodě ukrajinského námořnictva.

Ukrajinský prezident také řekl, že dnes by měl o situaci v Černém moři, kde ruské speciální jednotky v neděli u poloostrova Krym zabavily tři ukrajinské lodě, jednat s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem a s představiteli zemí Evropské unie.

Porošenko očekává, že parlament návrh na vyhlášení stanného práva schválí. Poslanci se na mimořádné schůzi sejdou v 17:00 SEČ, sdělil předseda parlamentu Andrij Parubij.

Agentura Unian připomněla, že stanné právo na Ukrajině může být zavedeno v případě ozbrojeného útoku nebo hrozby agrese a ohrožení nezávislosti nebo územní celistvosti státu. Úřadům, armádě nebo místním správám dává zvláštní pravomoci a může vést k omezení ústavních práv a svobod občanů.

Rusko v Kerčském průlivu postavilo most vedoucí na anektovaný poloostrov Krym, otevřen byl letos v květnu. Podle stížností ukrajinské strany omezuje svobodnou plavbu z Černého do Azovského moře.