EU vyzvala Írán, aby neporušoval jadernou dohodu

Teherán/Brusel - Evropská unie dnes vyzvala Teherán, aby zvrátil své rozhodnutí prolomit limit obohacování uranu stanovený jadernou smlouvu z roku 2015. S odvoláním na sdělení unijní mluvčí o tom informovala agentura Reuters. Írán v pondělí oznámil, že již obohacuje uran na více než 3,67 procenta, což byl limit stanovený mezinárodní smlouvou z roku 2015. Teherán tak reaguje na loňské rozhodnutí Spojených států od jaderné smlouvy odstoupit a na neochotu ostatních signatářů smlouvy ochránit Írán před americkými sankcemi.

"Nadále vyzýváme Írán, aby nepodnikal žádné další kroky, které by porušily jadernou dohodu (z roku 2015), a aby zvrátil veškeré aktivity, jež nejsou v souladu s touto dohodou, včetně produkce nízko obohaceného uranu," řekla unijní mluvčí.

Diplomatický poradce francouzského prezidenta Emmanuel Bonne dnes mezitím odletěl na dva dny do Teheránu ve snaze snížit rostoucí napětí mezi světovými mocnostmi a Íránem a obnovit dialog, uvedla agentura AP s odvoláním na zdroj z Elysejského paláce. Francouzský prezident Emmanuel Macron v sobotu večer oznámil, že se s íránským prezidentem Hasanem Rúháním dohodli na tom, že do 15. července budou hledat podmínky, za jakých by jednání o íránském jaderném programu mohla být obnovena.

Současné napětí odstartovalo americké odstoupení od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015 a zavedení nových amerických sankcí proti islámské republice, které mimo jiné omezují možnosti Íránu obchodovat s ropou. Írán letos v květnu oznámil, že některé závazky z dohody přestane plnit, a dal ostatním signatářům (Francii, Británii, Německu, Rusku a Číně) 60 dní na to, aby ochránili íránské hospodářství před dopadem amerických sankcí. Nejprve Írán oznámil, že překročil 300kilogramový limit zásob uranu obohaceného maximálně na 3,67 procenta. V neděli, kdy tato lhůta vypršela, islámská republika informovala, že začne obohacovat uran nad dohodou stanovený limit 3,67 procenta. Tento limit Teherán prolomil v pondělí.