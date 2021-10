EU vyvezla od prosince přes miliardu vakcín proti covidu, uvedla šéfka EK

Brusel - Evropská unie vyvezla více než miliardu dávek vakcín proti covidu-19 do více než 150 zemí, uvedla dnes šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. EU podle ní vyvezla stejný objem vakcín, jako použila pro občany členských zemí. Dokončené očkování už mají více než tři čtvrtiny dospělých obyvatel EU.

"Evropská unie za posledních deset měsíců vyvezla do celého světa více než miliardu dávek vakcín. (...) Přes program COVAX jsme dodali přibližně 87 milionů dávek do zemí s nízkými a středními příjmy. Zcela jednoznačně je Evropská unie největším vývozcem vakcín proti covidu-19," uvedla v prohlášení von der Leyenová.

Evropská unie začala vyvážet vakcíny v prosinci loňského roku, jakmile byly k dispozici, zatímco například Spojené státy vývoz přípravků několik měsíců blokovaly, poznamenává Reuters. Většina vakcín vyrobených v EU směřovala do vyspělých zemí, například do Japonska, Turecka nebo do Británie, protože tyto země si je u evropských výrobců předem objednaly.

EU a Spojené státy společně usilují o 70procentní proočkovanost celosvětové populace během příštího roku. "Evropská unie plní svou část," uvedla von der Leyenová. "Nad rámec avizovaných exportů poskytne EU v příštích měsících nejméně 500 milionů dávek nejzranitelnějším zemím," uvedla rovněž šéfka EK.

O dalším společném boji s pandemií chce příští týden jednat s americkým prezidentem Joem Bidenem a italským premiérem Mariem Draghim během zasedání skupiny největších ekonomik G20 v Římě.