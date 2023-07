EU vyslala hasiče do Řecka, ve Středomoří pokračují úmorná vedra

Atény - Hasičská letadla a pozemní posádky z dalších zemí Evropské unie dnes zamířily do Řecka, aby pomohly při boji s požáry. Plameny v blízkosti Atén zesílily v důsledku vlny veder, jež sužují většinu jižní Evropy s teplotami přesahujícími 40 stupňů Celsia. Informovala o tom dnes agentura AP.

Úřady ve středu nařídily nové evakuace kvůli lesním požárům v blízkosti Atén. Vyklizení stanovených oblastí pokračuje i dnes v důsledku nepřetržitého boje o zachování lesů, průmyslových zařízení a rekreačních domů podél dálnice spojující metropoli s jižním městem Korint.

Ve městě Mandra, ležícím 25 kilometrů západně od Atén, jedna z místních obyvatelek uvedla, že plameny dosáhly jejího prahu dříve než hasiči. Popsala, že v úterý před požárem utekla a pak se vrátila, aby pomohla obyvatelům, kteří se sami snažili ochránit svůj majetek. "Sami jsme uhasili, co se dalo, a podařilo se nám zachránit některé domy," řekla žena.

Dnes by měly do Řecka dorazit hasičské týmy z Polska, Rumunska a Slovenska. Hasiči byli do země vysláni v rámci unijního Mechanismu civilní ochrany, který zahrnuje plánované vyslání mezinárodních posádek do některých částí jižní Evropy během léta. Izrael také přislíbil vyslat do Řecka dvě hasičská letadla, která se přidají ke čtyřem z Itálie a Francie zasahujícím u Atén.

Jižní Evropu zasáhla již druhá vlna veder během několika týdnů. Očekává se, že teploty na jihu Řecka dosáhnou do konce týdne až 44 stupňů Celsia.

Vysoké teploty nadále panují také v Itálii. Alessandro Miani, předseda Italské společnosti environmentálních lékařů, varoval, že stárnoucí populace v Itálii a dalších zemích představuje problém, protože k úmrtím v důsledku horka dochází nejčastěji u lidí starších 80 let. "Nadměrné horko spolu s vlhkostí může ztížit odpařování potu, což narušuje schopnost těla regulovat vlastní teplotu," řekl Miani.

Po úterním parnu s teplotami dosahujícími až 42 či 43 stupňů Celsia se horko v Římě zmírnilo jen nepatrně. Na Sicílii a Sardinii bylo zaznamenáno až 46 stupňů Celsia. V některých částech Španělska bylo ve středu 45 stupňů Celsia.

Poslední vlna veder přispěla k obavám z následků změny klimatu. Světová meteorologická organizace (WMO) uvedla, že podle předběžných celosvětových údajů byl minulý měsíc nejteplejším červnem v historii měření.

"Extrémní počasí, které je v našem oteplujícím se klimatu stále častějším jevem, má velký dopad na lidské zdraví, ekosystémy, ekonomiku, zemědělství, zásoby energie a vody," uvedl ve středu generální tajemník WMO Petteri Taalas. "To podtrhuje rostoucí naléhavost co nejrychlejšího a největšího snížení emisí skleníkových plynů," dodal.