EU vyloučila velké ruské banky ze systému SWIFT, zakázala šíření RT a Sputniku

Brusel - Evropská unie dnes začala uplatňovat sankce proti sedmi ruským bankám, které v rámci postihů zaváděných v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu vyloučila z mezinárodního platebního systému SWIFT. Zároveň zavedla další dříve schválená omezení včetně zákazu prodávat do Ruska eura či jakkoli se podílet na projektech spojených s Ruským fondem přímých investic (RDIF). Platit začal i zákaz šíření televize Russia Today (RT) a webu Sputnik kvůli jejich dezinformačnímu obsahu.

Na seznamu zasažených bank je VTB, Bank Rossiya, Otkritie, Novikombank, Promsvjazbank, Sovkombank a VEB.RF. Zasílání zpráv v systému SWIFT denně umožňuje transakce v hodnotě bilionů dolarů po celém světě a vyloučení zásadně omezí možnost bank získávat západní měnu. EU naopak v systému ponechala největší ruský bankovní ústav Sberbank a také banku částečně vlastněnou ruským plynárenským gigantem Gazprom. Některé unijní země se obávají, že by v případě jejich vyloučení neměly jak hradit Rusku plyn a mohly by přijít o jeho dodávky. Unijní činitelé však nevylučují, že by se v budoucnu mohl seznam zasažených bank dále rozšířit.

"Evropská unie bleskovou rychlostí přijala tři vlny tvrdých sankcí proti ruskému finančnímu systému, technologickému průmyslu a zkorumpované elitě," komentovala zavedení již třetího balíku sankcí během necelého týdne předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

V EU je také počínaje dneškem zakázáno šířit jakýkoli obsah zmíněných médií, ať již prostřednictvím kabelové televize nebo internetu. Podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella je cílem zákazu znemožnit "systematickou manipulaci s informacemi a šíření dezinformací, které Kreml používá jako nástroj při útoku na Ukrajinu".