EU varovala před riziky spojenými se sítěmi páté generace

Brusel/Praha - Evropská unie dnes varovala před riziky, kterým mohou čelit mobilní sítě páté generace (5G). Jsou mezi nimi podle ní kybernetické útoky skupin podporovaných cizími státy, ale například i přílišná závislost na jednom dodavateli. Český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v tiskové zprávě uvedl, že Česko patří mezi vedoucí země unijního projektu na hodnocení rizik kolem sítí 5G.

Na společném postupu zemí EU při zajišťování bezpečnosti sítí páté generace se šéfové států a vlád dohodli na březnovém summitu v Bruselu. Tehdy se o možné hrozbě mluvilo především v souvislosti s čínskou společností Huawei, která měla kvůli údajným těsným kontaktům na čínské úřady problémy v USA a v řadě evropských zemí.

Aktuální zpráva EU, která vznikla na základě hodnocení rizik ve všech členských státech, žádné konkrétní země jako možné podporovatele kybernetických útoků nezmiňuje. O čínské společnosti Huawei hovoří jen jako o jednom z hlavních dodavatelů infrastruktury pro sítě 5G, spolu s finskou Nokií a švédským Ericssonem.

U rizik spojených s dodavateli zpráva uvádí mimo jiné hrozbu v podobě instalace takzvaných zadních vrátek, tedy skrytých cest, jimiž se lze dostat do systému.

Do konce tohoto roku by měl vzniknout návrh opatření, jak popsané hrozby co nejvíce zmírnit.

Podle NÚKIB je Česká republika spolu s Francií, Nizozemskem, Estonskem a Itálií vedoucí zemí v projektu EU, který se týká kybernetické bezpečnosti sítí páté generace. Tyto sítě se v budoucnu stanou páteřní linkou celé digitální ekonomiky a společnosti a očekává se, že propojí zařízení i v kritických sektorech, jako je energetika, doprava, bankovnictví či zdravotnictví, uvedl v tiskové zprávě český úřad kybernetické bezpečnosti.