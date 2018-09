Brusel - Prezidenty a premiéry sedmadvaceti zemí Evropské unie čeká ve čtvrtek rozhodnutí, zda kvůli pomalejšímu vyjednávání o vystoupení Británie z EU svolá na listopad mimořádný summit unie. Původní plán, kdy by podobu "rozvodové smlouvy" potvrdil řádný unijní summit v říjnu, se totiž zřejmě nepodaří dodržet. Podle předsedy Evropské rady Donalda Tuska nyní brexitová jednání vstupují "do posledních týdnů" a diskuse šéfů států a vlád v Salcburku by se měla soustředit na to, jak nyní postupovat.

Ve středu bude své evropské partnery o vlastním pohledu na vývoj brexitových diskusí informovat britská premiérka Theresa Mayová. Samotnému jednání 27 zemí, které ve čtvrtek schůzku v Salcburku uzavře, už Mayová ale přítomna nebude. Británie se mimo EU ocitne přibližně za půl roku, 29. března 2019.

Tusk v dopise, který v pondělí večer odeslal do hlavních měst EU, napsal, že sedmadvacítka by měla do závěrečné fáze jednání vstupovat se třemi základními cíli. Prvním je nalezení shody na tom, jak by měla vypadat - a jaké detaily by měla obsahovat - politická deklarace o podobě budoucích vzájemných vztahů s Londýnem. Druhým je právě organizace závěrečné fáze rozhovorů, včetně možného mimořádného summitu v listopadu. A třetím opětné potvrzení toho, že EU trvá na funkčním řešení situace kolem hranice mezi Irskem a britským Severním Irskem. Pokud Londýn nenavrhne nic jiného, žádá EU, aby platila pojistka, která prakticky Severní Irsko udrží v rámci unijního volného trhu.

Ve čtvrtek u oběda už jen 27 šéfů států a vlád zemí EU seznámí se svým pohledem na vývoj jednání unijní vyjednavač Michel Barnier. Ačkoliv je z "rozvodové dohody" domluvená velká část, právě problém kolem irské hranice a některé další otázky, třeba neochota Británie automaticky uznávat chráněná označení evropských výrobků a potravin, finální uzavření zatím znemožňují. Do března ale obě strany potřebují také dostatečný čas na ratifikaci smlouvy, diplomaté už jako nejzazší termín v kuloárech zmiňují dokonce prosincový summit EU.

Pokud se tuto dohodu nepodaří dojednat a ratifikovat, odešla by Británie na konci března příštího roku z EU bez ní. Neplatily by tak dohody o přechodném období, o finančním vyrovnání ani o udržení práv občanů EU v Británií po brexitu.