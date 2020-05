EU tlačí na Británii, aby urychlila pobrexitová jednání

Brusel - Evropská unie chce zvýšit tlak na Londýn, aby výrazně posunul vyjednávání v zásadních sporných bodech budoucí dohody o vzájemných vztazích mezi blokem a Británií po brexitu. V průběhu dnes začínajícího dalšího týdenního kola videokonferencí chce Brusel výrazně pokročit například ve sjednocení pravidel pro hospodářskou soutěž či v rybolovných právech.

Podle některých unijních činitelů se Británie zaměřuje pouze na vyjednání pro ni výhodného přístupu na trh EU a další kapitoly odsunula na vedlejší kolej. Bez prodloužení přechodného období tak roste hrozba, že se obě strany koncem roku rozejdou bez dohody, obává se Brusel. Britská vláda to odmítá a tvrdí, že je stále reálné letos dohodu uzavřít.

Složité rozhovory zahájené v březnu, tedy měsíc po letošním britském odchodu z EU, rozhodnou mimo jiné o tom, za jakých podmínek bude proudit zboží či služby přes Lamanšský průliv či o budoucí obranné a bezpečnostní spolupráci. Zatímco evropský blok usiluje o co nejširší dohodu zahrnující všechny tematické oblasti, Británie dala v posledních týdnech najevo, že chce nejprve řešit obchod, služby či energetiku.

Unie však stále trvá na dojednání "rovných pravidel hry", podle nichž by Londýn jako podmínku pro plný přístup na jednotný trh měl dodržovat klimatické, sociální či daňové standardy EU. Británie oponuje tím, že chce jako nezávislá země dodržovat svá vlastní pravidla, podobně jako ostatní státy, které mají s EU obchodní dohody.

Šéf unijních vyjednávačů Michel Barnier po dubnovém vyjednávacím kole nezvykle otevřeně hovořil o zklamání z britského přístupu a kritizoval Londýn, že v některých oblastech vyjednávání záměrně zpomaluje. Vedle rovných pravidel jsou to například i pravomoci unijního soudu při jejich kontrole či práva unijních rybářů na lov v britských vodách.

"Pokrok musí nastat paralelně ve všech oblastech, jinak jednání zpomalí," řekl před dnešním začátkem dalšího kola novinářům jeden z činitelů blízkých vyjednávání.

Mluvčí britské vlády odmítl tvrzení, že by Londýn cíleně zdržoval jednání ve zmíněných oblastech a soustředil se pouze na své priority. "Budeme pokračovat v konstruktivních rozhovorech ve snaze najít vyvážené řešení odrážející politickou realitu obou stran," uvedl před jednáním mluvčí.

Brusel odhaduje, že pokud nebude dohoda hotová do konce října, aby měly čas na její schválení parlamenty, reálně hrozí divoký rozchod obou stran.

Kvůli pandemii covidu-19, která významně zpomalila jednání, začalo dnes teprve jejich třetí kolo. To je předposlední možností dosáhnout zásadního pokroku do poloviny roku, který je cílem pro EU. Na konci června totiž vyprší termín, do něhož může Británie požádat o prodloužení přechodné doby sloužící k vyjednání dohody. Vláda Borise Johnsona přes sílící výzvy z unie nechce slyšet o posunutí této lhůty, neboť v jejím průběhu musí Británie dodržovat stejné podmínky jako členské země EU, ačkoli již na chod unie nemá žádný vliv.

Obě strany se tak postupně začínají připravovat na to, že pokud nebude dohoda podepsána letos, vzájemný obchod budou od ledna příštího roku provázet cla a kvóty. To by podle analytiků ještě zhoršilo situaci ekonomik na obou stranách Lamanšského průlivu, které čeká recese kvůli dopadům pandemie.