EU spustila portál, kde mohou lidé rozhodovat o její budoucnosti

Brusel - Obyvatelé Evropské unie se mohou ode dneška zapojit do celoevropské debaty o budoucím směřování EU a její politiky. Unijní instituce v rámci dva roky avizované konference o budoucnosti Evropy spustily internetový portál, kam lidé mohou psát podněty k zásadním tématům a sdílet své představy o fungování unie. Z digitální výměny názorů i navazující série veřejných diskusí chtějí politici příští rok čerpat podněty při rozhodování o budoucích prioritách. Zatímco europoslanci chtěli s konferencí původně spojit i reformu fungování unijních orgánů, členské země tak daleko zajít nehodlají.

"Nadešel čas, aby se naši občané aktivně podělili o své největší obavy i své nápady," komentoval spuštění portálu portugalský premiér António Costa, jehož země EU v současnosti předsedá.

Na stránce futureu.europa.eu lidé najdou desítku okruhů, k nimž se mohou vyjádřit. Je mezi nimi zdravotní politika v návaznosti na covidovou pandemii, boj proti klimatickým změnám, digitalizace, migrace či demokracie v Evropě. Mohou ale přinášet i vlastní témata.

Kromě toho mají možnost se přihlásit k některé z budoucích veřejných akcí, prezentovat akci svoji či sledovat diskuse o vybraných tématech.

"Musíme mít jistotu, že hlasy lidí budou slyšet a že se budou podílet na rozhodování, bez ohledu na covidovou pandemii," prohlásil předseda Evropského parlamentu David Sassoli.

Konference, kterou při svém předloňském nástupu do funkce označila po tlaku Evropského parlamentu (EP) za zásadní projekt předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová, měla původně začít už loni na jaře. Kvůli covidové pandemii a dlouhým debatám mezi institucemi se však její začátek o rok zpozdil. Parlament se s členskými státy dlouhodobě přel o to, zda má mít konference jediného lídra, kterým se měl stát belgický expremiér a někdejší vůdce liberálů v EP Guy Verhofstadt. Národní vlády však nesouhlasily, a projekt tak vedou zástupci všech tří unijních orgánů.

Místo původně plánovaných dvou let mají obyvatelé či zástupci organizací a spolků na prodiskutování svých představ o unii rok. Konec debaty je naplánován na příští jaro, kdy bude EU předsedat Francie, od jejíhož prezidenta Emmanuela Macrona nápad uspořádat konferenci předloni vzešel. Macronovu ideu si osvojila velká část europoslanců, podle jejichž představ by konference mohla vést až ke změně unijních smluv, například k přímému výběru předsedy EK při europarlamentních volbách či zavedení nadnárodních kandidátních listin. S tím však nesouhlasí zástupci řady členských zemí, kteří nechtějí fungování institucí upravovat. Podle kritiků tak může konference kvůli krátkému času a nezávaznosti diskuse vyznít do ztracena.