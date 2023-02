EU slibuje vycvičit dvakrát více ukrajinských vojáků, přispěje na odminování

Kyjev - Evropská unie vycvičí dalších 15.000 ukrajinských vojáků - celkem tedy 30.000 - a poskytne Ukrajině vybavení a výcvik v hodnotě 25 milionů eur (asi 595 milionů Kč), aby země kvůli ochraně životů civilistů mohla očistit území zamořené minami, ohlásil šéf unijní diplomacie Josep Borrell po dnešním jednání s ukrajinským premiérem Denysem Šmyhalem. Borrell je spolu s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a s 15 eurokomisaři v ukrajinské metropoli, kde se v pátek uskuteční summit EU-Ukrajina.

"Odminování je důležitá složka naší obrody, která umožní vrátit normální život do míst osvobozených od ruských teroristů," uvedl Šmyhal podle komuniké.

Výcvik ukrajinských vojáků v zemích EU má podle Borrella zahrnout i obsluhu a údržbu nových zbraní, včetně tanků Leopard 2, jak upozornil list Ukrajinska pravda na svém webu. Podle deníku se očekává, že EU ohlásí další balík pomoci Ukrajině ve výši 400 milionů eur (asi 9,5 miliardy Kč).

"Je dobré znovu se vrátit do Kyjeva, od začátku ruské invaze je to pro mne počtvrté. Tentokrát jsem dorazila se svým týmem eurokomisařů," napsala von der Leyenová dopoledne na twitteru. "Jsme tu společně, abychom ukázali, že Evropská unie stojí po boku Ukrajiny stejně pevně jako vždy. A (máme v úmyslu) dále prohlubovat naši podporu a naši spolupráci," dodala k snímku z přivítání na nádraží.

Jednání se zástupci ukrajinské vlády čeká dnes 15 členů komise, kteří se věnují tématům souvisejícím s následky ruské invaze a s podporou Ukrajiny. V pátek se uskuteční summit lídrů institucí Evropské unie s prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Kromě podpory Ukrajiny v boji s ruskou agresí bude na pořadu jednání i koordinace úsilí při obnově Ukrajiny, pokračování klíčových reforem a přibližování Ukrajiny k členství v EU, napsala agentura Ukrinform.

Zelenskyj ve videu s projevem ke svým krajanům řekl, že očekává rozhodnutí partnerů z EU odpovídající zjevnému pokroku v reformách. Narážel tím podle agentury DPA na to, že EU loni v červnu přidala Ukrajinu na seznam kandidátských zemí, ale zahájení rozhovorů o přistoupení podmínila splněním sedmi podmínek. Ty sahají od způsobu výběru ústavních soudců přes důraznější boj proti korupci, a to zejména na vysoké úrovni, a dodržování standardů v boji proti praní špinavých peněz až po potlačení přílišného vlivu oligarchů.

EK nedávno ocenila pokrok Ukrajiny, ale doporučení pro zahájení přístupových jednání bude pravděpodobně vydáno nejdříve v druhé polovině roku, napsala DPA.

Na pořad jednání zástupců EU a Ukrajiny se má dostat i plánované přijetí Ukrajiny do roamingové oblasti EU. To by znamenalo, že Ukrajinci by mohli používat své mobilní telefony k volání, posílání esemesek a využívání dat v EU, aniž by se museli obávat vysokých účtů. Stejné by to bylo pro občany zemí EU na Ukrajině.

Zelenskyj žádá od EU další sankce proti Rusku, EU je chystá na výročí invaze

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vybídl Evropskou unii k přijetí ještě tvrdších opatření proti Rusku, které téměř před rokem napadlo jeho zemi. O novém balíku sankcí dnes jednal s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Sankční tažení EU proti Rusku "mírně zpomalilo" a mělo by znovu zrychlit, uvedl Zelenskyj na společné tiskové konferenci. EU podle šéfky EK počítá s přijetím sankcí proti Moskvě na výročí vpádu ruských vojsk na Ukrajinu.

"S našimi partnery v G7 (skupině vyspělých ekonomik) jsme zavedli dodatečný cenový strop na ruské ropné výrobky a k 24. únoru - přesně rok od začátku invaze - chystáme desátý balík sankcí," uvedla von der Leyenová.

Stávající sankce "rozežírají ruskou ekonomiku jako rez" a "vrhají ji o generaci zpět", prohlásila šéfka EK. Odhadla, že nynější cenový strop na ruskou ropu připravuje Moskvu každý den o přibližně 160 milionů eur (asi 3,8 miliardy Kč).

Von der Leyenová ocenila, že i během války pokračuje Zelenského protikorupční tažení. "Je uklidňující vidět, že protikorupční orgány jsou bdělé a rychle odhalují případy korupce," řekla a ocenila ukrajinskou "rychlou reakci na politické úrovni", aby boj proti korupci dosahoval "hmatatelných výsledků".

Potírání korupce je považováno za klíčové pro budoucí přijetí Ukrajiny do EU, poznamenala agentura AFP.

"Zatímco Ukrajinci brání naše společné hodnoty, podpora EU dosáhla 50 miliard eur (asi 1,19 bilionu Kč)," uvedla předsedkyně EK. "Jsme v tom s vámi a na dlouhou dobu," dodala.