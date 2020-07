EU se začala zajímat o povinné podíly českých potravin

Praha - O povinné podíly českých potravin na pultech řetězců se začala zajímat Evropská komise. Dnes to novinářům řekl prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. EK podle něj informovala Česko, že návrh je v rozporu s jednotným evropským trhem. Změnu zákona navrhly dvě desítky poslanců, neprošla ale závěrečným sněmovním čtením. Nyní o možných alternativách jedná sněmovní zemědělský výbor.

Návrh, který Sněmovnou neprošel, předpokládá, že řetězce by musely nabízet od příštího roku 55 procent českých potravin s ročním nárůstem po pěti procentních bodech až na 85 procent. Podle Doležala řetězce vlastněné zahraničním kapitálem aktivovaly domácí vlády, aby se o problematiku zajímaly. Dodal, že Evropská komise informovala, že návrh je v rozporu s evropskými normami ohledně jednotného trhu.

Aktuálně se na české politické scéně podle něj pracuje na tom, aby se do zákona o zadávání veřejných zakázek dostalo ustanovení, aby veřejné instituce musely část nákupů mít z lokálních surovin. Tak by stoupla spotřeba lokálních produktů. Zároveň se jedná o možných změnách v novele zákona o potravinách. "Je diskuse, kterých potravin by se to mělo týkat," dodal. Podle něj by mohlo jít o výsekové maso, mléčné výrobky, řepný cukr, české ovoce a zeleninu. Mělo by tak podle něj jít o produkty, ve kterých by mohla být ČR soběstačná.

"Chceme, aby něco Poslaneckou sněmovnou prošlo. Nejde ani tak o přesná čísla, ale o signál vůči obchodním řetězcům a ke státní správě," řekl Doležal. Cílem by mělo být, aby se na českých pultech objevovalo více českých potravin.

Zastánci sporné novely argumentují tím, že i koronavirová krize ukázala, že je žádoucí, aby ČR byla soběstačnější v produkci potravin. Odpůrci namítají, že by se podíl českých potravin těžce zjišťoval a že by to vedlo k nedostatku některého zboží v obchodech a ke zdražení jídla.

Viceprezident komory Martin Ludvík upozornil, že velkou část z ceny potravin ukousnou obchodní řetězce a také daň z přidané hodnoty. Komora se bude snažit prosadit nižší daň, je podle něj nesmyslné, aby byla nižší daň na točené pivo (deset procent) než na potraviny (15 procent). Podle něj se nyní například ceny třešní pohybují na pultech mezi 140 a 150 korunami za kilogram, ale v některých případech dosáhly 200 korun za kilogram. Zemědělci je prodávají za 70 korun za kilogram.

Komora také odsouhlasila novou tajemnici, kterou se stala předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá.