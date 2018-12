Brusel - Země Evropské unie se dnes na summitu v Bruselu shodly, že v boji s migrací budou dál klást důraz zejména na ochranu vnějších hranic a na spolupráci s tranzitními státy. U několika témat však dál trvají rozpory, konkrétně zatím členské země nenašly společnou řeč ohledně reformy azylového systému nebo posílení reformované agentury Frontex, tedy navyšování počtu příslušníků evropské pohraniční a pobřežní stráže.

Šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker po summitu zalitoval, že se komisi nepodařilo přesvědčit členské státy, aby z celkem sedmi legislativních návrhů souvisejících s migrací rychleji přijaly pět techničtějších norem, u nichž mezi nimi nepanují spory. "Nepodařilo se nám dnes kolegy přesvědčit, aby schválili těch pět návrhů," připustil.

Část zemí, včetně Česka, tento postup odmítá především kvůli úzké vzájemné provázanosti právních textů. Jedním z těch sporných zůstává návrh komise z roku 2016 na reformu takzvaného dublinského systému, tedy pravidel určujících, která ze zemí řeší azylové žádosti.

Dnešní závěry se v podstatě čekaly, protože ani končícímu rakouskému předsednictví se nepovedlo otázku reformy unijního azylového systému posunout směrem k řešení přijatelnému pro všechny členské státy. Ani posílení pohraniční stráže zatím politici neodsouhlasili, a to poté, co navýšení počtu příslušníků na 10.000 neschválili unijní ministři vnitra.

"Evropská rada vzala na vědomí, že počet zaznamenaných ilegálních přechodů hranic klesl na předkrizovou úroveň a že obecný klesající trend pokračuje. Je to výsledek migrační politiky unie a jejích členských států založené zejména na kontrole vnějších hranic, boji proti pašerákům a spolupráci se zeměmi původu a tranzitními zeměmi... V této politice bychom proto měli pokračovat," stojí v oficiálních závěrech z jednání summitu.

Rakouský kancléř Sebastian Kurz už při příchodu na dnešní jednání řekl, že naději nyní EU vkládá zejména do spolupráce se třetími zeměmi, přes které migranti do Evropy míří. Podle něj by právě tento přístup mohl znamenat snížení celkového počtu přistěhovalců poté, co selhaly snahy o rozdělování migrantů podle kvót.

Řecko navrhlo dočasný solidární mechanismus pro migraci

Řecký premiér Alexis Tsipras svým kolegům ze zemí Evropské unie navrhl, aby se unie do května příštího roku dohodla na dočasném "mechanismu solidarity" pro řešení vysokých počtů žadatelů o azyl. Jeho návrh dnes vyvolal ostrou diskusi šéfů států a vlád EU na jejich vrcholné schůzce v Bruselu, plyne z informací ČTK.

"Znovu proběhly pokusy některých členských zemí znovuotevřít otázku relokace migrantů," potvrdil následně na tiskové konferenci také český premiér Andrej Babiš s tím, že o změnu původního textu závěrů summitu se snažily hlavně Řecko a Itálie.

"Diskuse byla velice vypjatá, někteří vyhrožovali Schengenem. To je samozřejmě nepřijatelné. Není možné, aby o tom, kdo přijde do Evropy, rozhodovali pašeráci," řekl Babiš a dodal, že se dál bude snažit přesvědčovat kolegy o neevropském řešení migrační problematiky.

Státy unie se už řadu měsíců nemohou shodnout na reformě unijního azylového systému, porážku ve snaze najít kompromis nyní přiznává i končící rakouské předsednictví bloku.

Původní návrh Evropské komise (EK) z května 2016 pro případ krizové migrační zátěže v jedné členské zemi unie předpokládal převzetí části uprchlíků jinými státy tak, aby bylo společně možné zvládnout dostatečně rychle potřebný velký počet rozhodnutí o azylu. Země ze střední a východní části bloku ale podobné řešení jednoznačně odmítají, pomáhat jsou připraveny jen personálně, technicky či finančně. Na snaze nějak dosáhnout kompromisu si už vylámala zuby řada předsednických států.

Rakouský kancléř Sebastian Kurz dnes ráno upozornil, že proti povinným kvótám od začátku vystupoval, a trvající zablokování diskuse jen ukazuje, že měl pravdu. Důležitější je podle něj spolupráce se státy, odkud migranti přicházejí, třeba s africkými zeměmi, řekl.

Podobně se vyjadřuje i Babiš. Závěry summitu, které dnes lídři schválili zdůrazňují také význam ochrany vnější hranice a boj s převaděči. "Tato politika by proto měla pokračovat, být dále rozvíjena a naplno prováděna. Zachovat je třeba ostražitost na všech migračních trasách," uvádí se v závěrech s připomínkou důrazu sledovat situaci na trasách v západním a centrálním Středomoří.

V dnešní debatě na summitu ale opět zněla slova o pokrytectví zemí, které přijímají unijní finance, využívají výhod společného prostoru volného pohybu, ale odmítají být solidární se státy na vnější hranici bloku, které jsou migrací zatížené. Řecký premiér podle informací ČTK upozornil, že jeho země se nyní potýká se zhruba 70.000 žádostmi o azyl, a ptal se, zda podle něj nefunkční systém bude vůbec někdy reformován.

Několik summitů EU po sobě přitom zdůraznilo, že na otázce reformy se musejí státy dohodnout konsensuálně, na tuto dohodu odkazuje ostatně i návrh závěrů dnešní vrcholné schůzky. V této citlivé věci by se tak nemělo opakovat přehlasování nesouhlasící menšiny, jak se to stalo u plánu na jednorázové přerozdělování žadatelů o azyl z Itálie a Řecka v roce 2015.

Plán reformy takzvaného dublinského systému je ale jen jedním ze sedmi legislativních návrhů, se kterými komise kvůli migrační krizi přišla. Země je dosud projednávají společně a podle části členských států, včetně České republiky, by se tak kvůli vzájemné provázanosti právních textů mělo dít i nadále.

I dnes například maďarský premiér Viktor Orbán kolegům připomněl, že k pěti návrhům mají země nadále připomínky. Francouzský prezident Emmanuel Macron zase kolegy upozornil, že trvající zablokování části zamýšlených změn může mít dopad na další existenci schengenského prostoru volného pohybu.

Komise s podporou některých jiných zemí však argumentuje tím, že některé více technické novinky nenarážejí na odpor a mohou být odsouhlaseny dříve.