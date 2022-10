EU schválila výcvikovou misi pro ukrajinské vojáky a další peníze na zbraně

Lucemburk - Státy Evropské unie dnes schválily vytvoření výcvikové mise pro přibližně 15.000 ukrajinských vojáků. Ministři zahraničí členských zemí odsouhlasili také uvolnění dalších 500 milionů eur (12,3 miliardy korun) z unijního obranného fondu na zbraně pro Kyjev. Oznámila to Rada EU. Celková částka, kterou evropský blok Ukrajinu z fondu EPF podpořil, tak dosáhne 3,1 miliardy eur.

Ukrajinským vojákům se již od ruské anexe Krymu v roce 2014 dostává výcviku od americké armády, který podle expertů výrazně zlepšil jejich připravenost čelit letošní ruské invazi. Evropský blok v minulých letech opakovaně mluvil o podobné možnosti, shodl se na ní ovšem téměř osm měsíců po zahájení války na Ukrajině. S konkrétním návrhem přišel šéf unijní diplomacie Josep Borrell na neformálním jednání ministrů na konci srpna v Praze.

"Vojenská podpůrná mise EU bude cvičit ukrajinské ozbrojené síly, aby mohly pokračovat ve svém odvážném boji," uvedl dnes Borrell.

Unijní armádní experti by podle diplomatů měli cvičit ukrajinské vojáky hlavně na základně v Polsku, menší část pak v Německu. Mise by měla začít fungovat od listopadu. Ukrajinci získají mimo jiné dovednosti potřebné k obsluze zbraňových systémů dodávaných zeměmi EU. Dostat by se jim mělo i dalšího výcviku podle potřeb ukrajinské armády.

Mise by měla trvat dva roky a stát přes sto milionů eur, které poskytne unijní obranný fond EPF. Ministři se dnes shodli také na celkově šesté půlmiliardové částce na nákup zbraní pro Ukrajinu. Z fondu tím již EU vyčerpala více než polovinu peněz, které do něho vložila pro sedmileté období do roku 2027. Unijní činitelé se shodují, že lídři členských zemí budou v nejbližší době muset jednat o možném navýšení financí v tomto fondu, který slouží i pro podporu dalších mimounijních zemí.