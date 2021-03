EU prodloužila do konce června možnost zakázat export vakcín

Brusel - Evropská unie bude mít až do června možnost zakázat vývoz vakcín proti covidu-19 od firem, které nedodrží své závazky dodávek pro unijní země. Evropská komise dnes prodloužila platnost systému, který umožňuje členským státům dohlížet na vývoz očkovacích látek a v krajním případě jej zakázat. Původně měl skončit tento pátek.

Komise zavedením kontrol exportu kritizovaných některými mimounijními zeměmi reagovala na nespokojenost členských států bloku s pomalým rozjezdem očkování. Zatímco část zemí v čele s Itálií a Francií omezení hájí, někteří činitelé komise nabádají k opatrnému využívání mechanismu, aby unie neporušovala pravidla volného obchodu Světové obchodní organizace (WTO).

"První týdny využívání tohoto nástroje ukázaly, že k narušení obchodu, jehož se mnozí obávali, nedošlo," prohlásil dnes místopředseda unijní exekutivy Valdis Dombrovskis. EU podle něho i v době nedostatku vakcín dokazuje, že je "spolehlivý obchodní partner".

Komise dnes uvedla, že za šest týdnů od zavedení povinných registrací exportu vakcín schválily země EU 249 žádostí o vývoz očkovacích látek do 31 zemí. Z více než 34 milionů dávek vyrobených v EU, jejichž export za zmíněné období unijní země povolily, zamířilo nejvíce do Británie (přes devět milionů), další miliony pak putovaly do Kanady, Mexika, Japonska či Saúdské Arábie. Milion dávek zamířil i do Spojených států, které jsou stejně jako Británie s očkováním mnohem dále než unijní země. Právě Británie se přitom kvůli omezením vývozu dostala s EU tři měsíce po svém definitivním odchodu z unie do sporu.

Pouze v jediném případě Itálie minulý týden využila pravidel platících od konce ledna a zamezila cestě 250.000 dávek od firmy AstraZeneca do Austrálie. Britsko-švédská firma v prvním čtvrtletí nedostojí svým původním závazkům a EU dodá jen zhruba polovinu slíbených vakcín. Šéfka komise Ursula von der Leyenová v pondělí vzkázala jí i dalším firmám, že pokud nebudou dohodnuté podmínky dodržovat, nemusí zůstat pouze u zákazu této dodávky.