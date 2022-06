EU prodloužila bezplatný roaming do roku 2032, od července platí další pravidla

Brusel - Zákazníci evropských telekomunikačních operátorů budou moci dalších deset let volat, posílat textové zprávy a připojit se k internetu ve všech zemích Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru (EHP) za stejné ceny jako doma. V tiskové zprávě to uvedla Evropská komise (EK), která tak prodloužila bezplatný roaming do roku 2032. Zároveň oznámila s platností od 1. července další pravidla. Ta mají zaručit stejně kvalitní internet jako v domovské zemi, upozorňování na jinou než pozemní síť či zlepšený přístup k tísňovému volání v celé EU.

„Díky nařízení o roamingu jsme mohli všichni začít používat v zahraničí svůj mobilní telefon tak, jak jsme byli zvyklí z domova," uvedla komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová. "Při svých cestách po EU proto můžeme bez příplatků telefonovat, posílat textové zprávy a používat internet. To je velmi hmatatelná výhoda, kterou nám přinesl náš jednotný evropský trh. Prodloužení platnosti těchto pravidel zachová konkurenceschopnost cen mezi operátory a umožní spotřebitelům využívat bezplatné roamingové služby dalších deset let,“ dodala.

Podle nových pravidel mají operátoři poskytující mobilní služby zajistit, aby spotřebitelé měli přístup k síti čtvrté generace (4G) nebo k pokročilejší 5G.

Operátorům pravidla také ukládají povinnost chránit své zákazníky před velmi vysokými poplatky, například za připojení na palubní síť letadla či lodě, kterou poskytují družice. Musejí zákazníky upozornit na přechod na jinou než pozemní síť.

Obdobně by měli mít spotřebitelé dostatek informací, aby se mohli rozhodnout, zda chtějí využívat služby, za něž si budou muset připlatit, například při telefonátech na zákaznické služby, infolinky pojišťoven, asistenční služby leteckých společností a podobně.

Na prodloužení dosavadních pravidel, která ruší roamingové poplatky, se už loni v prosinci dohodli zástupci členských států s Evropským parlamentem (EP). Původně se unie na zrušení vysokých poplatků dohodla v roce 2017, tehdejší úprava ale platí pouze do dneška.