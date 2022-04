EU připravuje embargo na dovoz ruské ropy, Macron ho podporuje, řekl Le Maire

Paříž - Evropská unie připravuje embargo na dovoz ropy z Ruska a Francie se snaží přesvědčit váhající země, aby jej podpořily. Rozhlasové stanici Europe 1 to dnes řekl francouzský ministr financí Bruno Le Maire. Podle něj je zastavení dodávek ruské ropy nutností, pokud Evropa myslí svou podporu Ukrajiny vážně a chce přiškrtit příjmy, z nichž Rusko financuje válku.

"Když vidíte, co se děje na Donbase, tak je víc než kdy dřív nezbytné zastavit import ropy z Ruska. Pracujeme na tom, prezident (Emmanuel Macron) to otevřeně říká už několik týdnů," řekl Le Maire. "Pokud chceme ochránit Ukrajince..., tak musíme zastavit financování války Vladimira Putina zahraniční měnou získanou prodejem ruské ropy. To, že (embargo) dosud neplatí, není proto, že by ho nechtěla Francie, ale proto, že někteří evropští partneři stále váhají," dodal ministr země, která v současnosti Evropské unii předsedá. V polovině roku ji v této roli nahradí Česko.

Začátkem dubna EU schválila zákaz dovozu ruského uhlí, který má začít platit od srpna. Vývoz uhlí do unijních zemí představuje pro Rusko příjem čtyř miliard eur (98 miliard korun) ročně. Mnohem citelněji by Putinův režim zasáhlo ukončení dovozu ropy a plynu. Proti úplnému zastavení dodávek ruských fosilních paliv ale existuje v EU hlasitá opozice. Embargo prosazují hlavně pobaltské země, Polsko a další postkomunistické státy a také Francie a Irsko. Německo, Rakousko či Maďarsko se však obávají údajně ničivých dopadů na jejich vlastní hospodářství.