Londýn - Jako poslední šanci či třítýdenní záchranné lano hodnotí britský tisk v dnešním vydání odklad odchodu Spojeného království, se kterým ve čtvrtek Evropská unie souhlasila. Noviny nicméně upozorňují, že je to unie, kdo nyní převzal kontrolu nad termínem brexitu, neboť nevyhověla žádosti britské premiérky Theresy Mayové o odklad do 30. června.

List Daily Mail titulkem Brexit odložen informuje čtenáře, že Mayová dostala od Bruselu čas do 12. dubna, tedy tři týdny, aby se rozhodla o dalším postupu. Tento termín představitelé unijních států stanovili pro případ, že britská Dolní sněmovna i potřetí odmítne brexitovou dohodu, na které se Mayová s EU dohodla. Pokud poslanci dohodu v nadcházejícím týdnu schválí, nabídla unie odklad brexitu do 22. května.

Mayová podle listu The Times dostala poslední šanci, když jí nakonec EU po takřka sedmihodinové bouřlivé debatě hodila záchranné lano o délce tří týdnů. Pokud dohodu britský parlament nepřijme, ocitne se Londýn na křižovatce. "Británie bude přinucena se rozhodnout, aby si vybrala mezi brexitem bez dohody, nebo aby souhlasila s uspořádáním evropských voleb," dodal deník.

Mayová podle deníku The Financial Times, který brexit přirovnal ke gilotině, čelí národnímu stavu nouze. V komentářích pod titulkem Brexitová noční můra pak uvádí, že premiérka se rozhodla hrát s Británií ruskou ruletu.

The Guardian již v titulku čtenáře upozornil, že Mayová s vlastním návrhem na termín odkladu brexitu neuspěla a že otěže v této věci převzala Evropská unie. Deník premiérčin neúspěch vysvětlil tím, že Mayová naprosto nedokázala ostatním odpovědět na otázky, co bude dělat, když parlament opět dohodu zablokuje.

Podobné hodnocení má i The Daily Telegraph. "EU převzala kontrolu nad časovým harmonogramem brexitu, Mayová je na vedlejší koleji," napsal list. Dodal, že unijní představitelé se rozhodli utáhnout šrouby, když ve čtvrtek odmítli premiérčin návrh tříměsíčního odkladu.

The Daily Telegraph se dnes věnuje i rozepřím uvnitř Konzervativní strany a tomu, jak se premiérka snaží zahladit trhliny mezi svými poslanci. Ve středu přitom obvinila parlament, že kvůli jeho neschopnosti je brexit nutné odložit.

Tomuto tématu se věnuje také list i, podle kterého je zástupce vlády prosazující v parlamentu stranickou disciplínu zoufalý z toho, jak se Mayová rozhodla svalit vinu na jiné. Premiérčin projev k národu pak označil za děsivý.

Deník Metro hned v titulku uvádí, že EU posunula brexit na 12. dubna, nebo 22. května. S odkazem na komentátory výsledek čtvrteční debaty na summitu hodnotí jako ústupek od dosavadního tvrdého postoje unie k dohodě v podobě "ber, nebo nech být".

Daily Express naopak v titulku nové termíny nezmiňuje, neboť svůj text postavil na tom, že chystání Londýna na odchod bez dohody je v plném proudu. Tvrdí, že vláda přípravy operace Yellowhammer, což je kódové označení krizového plánu neřízeného brexitu, dramatickým způsobem zintenzivnila.

Daily Star, který se i v dramatických momentech odmítá vzdát legrace, se vydal proti proudu dnešního zpravodajství. Na titulní stránce píše o tom, že už má plné zuby neustálých brexitových skopičin, které trvají již 1002 dní od referenda, a proto rozjel vlastní kampaň. Žádá v ní, aby se naštvaná země sjednotila a dala si na jeden jediný den pokoj od brexitu. Své tažení Daily Star nazval breakxitem, což je jako složenina anglických slov break (přestávka) a exit (výstup) slovní hříčka odkazující na brexit.

EU převzala řízení brexitu, Mayová bez plánu, píše evropský tisk

Evropská unie byla ve čtvrtek během brexitové debaty na summitu tím, kdo převzal iniciativu. Napsal to německý deník Die Welt s tím, že členské země odmítly žádost Mayové o odklad brexitu do 30. června. Evropská mutace portálu Politico se věnuje vyostřené debatě, která rozhodnutí brexit odložit předcházela.

Německý deník Die Welt výsledek čtvrtečního jednání o brexitu vidí tak, že to byla EU, kdo určil vnitřní britskou politiku. List také uvedl, že v případě neschválení brexitové dohody může následovat dlouhodobý odklad bez předem známého konečného termínu. To svým vyjádřením naznačil i předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, který řekl, že odklad může trvat až do posledního konce.

Politico čtenáře seznámil s podrobnostmi debaty, během které EU odmítla premiérčin požadavek odkladu do 30. června a místo toho přijala termíny hned dva, a to 22. květen, pokud parlament brexitovou dohodu schválí, nebo 12. duben, když se tak v příštím týdnu nestane. Mayová podle informací portálu nebyla schopná účastníkům summitu vysvětlit, proč zvolila právě datum 30. června.

Politico se také zmínil o tvrdém přístupu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který jako konečný termín požadoval 7. květen. Dostal se kvůli tomu do sporu s předsedou Evropské rady, tedy šéfem summitů, Donaldem Tuskem, který ostatní přesvědčoval o 22. květnu. Do sporu se následně vložila německá kancléřka Angela Merkelová, která Macronův požadavek odmítla kvůli hrozbě neřízeného brexitu. Pokárala i Tuska, kterému vyčetla vyhrocenou debatu svědčící o nedostatečné přípravě, a také ho vyzvala, aby ji nepřerušoval, když hovoří, napsal portál.

Španělský list La Vanguardia k dění na summitu uvedl, že Macron hrál tentokrát zlého policistu, jehož úkolem bylo přitlačit Británii ke zdi. "Zatímco německá kancléřka vystupovala jako hodná policistka," poznamenal deník. Oba podle La Vanguardia i přes odlišný akcent sdělili Londýnu to samé, že Mayová i parlament se musí rozhodnout a že dobrá vůle unie není bezbřehá.

Italský deník La Repubblica se v dnešním komentáři podivuje nad tím, jak se vůbec stalo, že Spojené království, kolébka liberální demokracie, utápí v bludišti brexitu a politických bažinách. "Neuvěřitelná série špatných kalkulací a iracionálních rozhodnutí," poznamenal list k situaci v Británii.