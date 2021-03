EU potrestala čtyři ruské činitele kvůli uvěznění Navalného

USA uvalily sankce na ruské činitele a podniky kvůli Navalnému

Spojené státy uvalily sankce na několik ruských činitelů a podniků kvůli otravě a následnému uvěznění opozičního předáka Alexeje Navalného. Zahraničním tiskovým agenturám to řekl nejmenovaný vysoký činitel administrativy Joea Bidena. Jeho vláda přitom chystá do budoucna ještě další podobné kroky, například kvůli hackerským útokům proti americkým podnikům a úřadům, za nimiž podle vládních expertů stojí Moskva.

USA k sankcím přistoupily ve spolupráci s Evropskou unií, která ohlásila své vlastní kroky jen krátce před oznámením Washingtonu. Jedná se o první protiruské sankce vlády prezidenta Bidena, který slíbil zaujmout k Rusku tvrdší postoj než jeho předchůdce Donald Trump. Republikánský exprezident se často vyjadřoval o svém ruském protějšku Vladimiru Putinovi obdivně a dlouhodobě se stavěl proti návrhům na potrestání Moskvy.

Americká vláda plánovala sankce vůči Rusku několik týdnů. Zatím není jasné, na které činitele konkrétně míří. Zacíleny jsou však kromě jedinců také na 14 společností, jež se většinou specializují na výrobu biologických a chemických látek.

Navalnyj loni v srpnu zkolaboval na palubě letounu cestou ze sibiřského Tomsku do Moskvy. Později byl v bezvědomí dopraven k léčení do Berlína. Podle německé armádní laboratoře byl otráven zakázanou nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok. Otravu Navalnyj připisuje prezidentu Putinovi a ruské tajné službě FSB. Kreml všechna obvinění odmítá a zpochybňuje i to, zda Navalnyj byl vůbec otráven.

Navalnyj se zotavoval v Německu do letošního ledna; po návratu do Ruska jej úřady okamžitě zadržely s odůvodněním, že porušil podmínky dříve uloženého podmínečného trestu. Tento trest soud nakonec změnil na nepodmíněný a opoziční představitel by měl ve vězení strávit 2,5 roku. Navalnyj své věznění označuje za politicky motivované. Jeho zadržení vyvolalo v Rusku masivní protesty, při nichž policie zatkla tisíce lidí.

Bidenova administrativa se chystá oznámit další kroky proti Rusku v příštích týdnech. Podle vládních činitelů chce reagovat zejména na velký kybernetický útok na federální úřady a soukromé společnosti, jehož rozsah zatím stále není zcela jasný a při němž mohlo dojít k úniku citlivých informací.