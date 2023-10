EU potřebuje zpřísnit politiku návratu neúspěšných žadatelů o azyl, řekl Rakušan

Lucemburk/Brusel - Evropská unie potřebuje zpřísnit politiku návratu neúspěšných žadatelů o azyl do zemí jejich původu. Na jednání unijních ministrů vnitra v Lucemburku to uvedl český ministr Vít Rakušan. I pondělní útok v Bruselu podle něj ukázal, že je potřeba, aby členské státy mnohem intenzivněly sdílely informace a aby byl rovněž přijat nyní projednávaný migrační balíček.

"Ukazuje se, jak moc nám chybí společný evropský rámec pro migraci a jak se opravdu nebezpečně mýlí všichni populisté, včetně těch vystupujících v České republice, kteří říkají, že něco takového potřeba není. Dokonce to nazývají nějakou zradou na národních zájmech a podobně," prohlásil Rakušan. "Naopak. My potřebujeme přísnou návratovou politiku," dodal.

Řekl, že v této souvislosti s kolegy hovořil mimo jiné o tom, že potřebná legislativa stále ještě nebyla projednána v Evropském parlamentu a že ještě nezačaly takzvané trialogy mezi Evropskou komisí, španělským předsednictvím a právě EP, aby bylo dosaženo konečné dohody. "Doufám ale, že se to v nejbližších týdnech opravdu rozhýbe a že budeme schopni migrační rámec jako celek dotáhnout do konce," poznamenal Rakušan.

Případ tuniského útočníka, který v pondělí v centru Bruselu zabil dva švédské fotbalové fanoušky, je podle Rakušana exemplárním příkladem toho, jak návratová politika v EU nefunguje. "Ten člověk pobýval na území EU deset let mezi různými státy, byl to dokonce člověk, který měl kriminální historii ve Švédsku, přesto se ho nepovedlo dostat z EU pryč," řekl český ministr vnitra.

Unijní ministři se zabývali i dopadem současného dění v Izraeli a v Pásmu Gazy na vnitřní bezpečnost EU. Český premiér Petr Fiala dnes v Praze po jednání Bezpečnostní rady státu uvedl, že České republice v souvislosti s děním v Izraeli žádné bezprostřední nebezpeční nehrozí a nezvýšilo se ani riziko teroristického útoku. Totéž uvedl i ministr Rakušan s tím, že Češi bedlivě sledují situaci v okolních státech a rizika neustále vyhodnocují. Podle jeho slov je třeba v rámci Evropské unie pečlivě sledovat i online prostor, spolupracovat se společnostmi, které provozují sociální platformy a veškeré důležité informace sdílet s ostatními členskými státy.

V Německu se v noci na dnešek konalo další propalestinské shromáždění doprovázené násilnostmi; dav zapálil několik aut, útočil na policisty a skandoval antisemitská hesla. "To, co se stalo v noci v Berlíně, už je za hranou. Bylo tam jednoznačné násilí, propagace teroristického hnutí. Jestliže by se něco podobného dělo v jiné členské zemi, včetně ČR, tak policie v souladu s naším právem bude konat," řekl Rakušan. Policie podle něj propalestinské demonstrace, které se odehrávají v Česku, podrobně sleduje a vyhodnocuje.