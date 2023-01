EU poslala Kyjevu první tři miliardy, podle Stanjury bude třeba navýšit pomoc

Brusel - Evropská unie poslala Ukrajině první tři miliardy eur (72 miliard Kč) v rámci letošní osmnáctimiliardové půjčky, kterou schválila koncem loňského roku za českého předsednictví. Ukrajina ovšem bude od unie vzhledem k pokračujícím ruským útokům pravděpodobně potřebovat více peněz. Novinářům to po jednání s unijními kolegy v Bruselu řekl český ministr financí Zbyněk Stanjura.

Evropská komise se chystá po dnešní první splátce posílat Kyjevu přibližně 1,5 miliardy eur každý měsíc. Peníze mají sloužit na zajištění základního provozu státu či na opravy kritické infrastruktury. Mezi členskými zeměmi se přitom již nyní diskutuje o tom, že bude nutné celkovou částku navýšit.

"Když vidíte dnes a denně ty brutální útoky ruské armády, další a další škody, které páchají na infrastruktuře Ukrajiny, ale i v obytných částech, tak předpokládám, že potřeba těch peněz bude ještě vyšší, než jsme si mysleli třeba v listopadu nebo v prosinci," řekl Stanjura. Podobně podle něj smýšlí většina členských zemí, což by mělo otevřít cestu k možnému navýšení celkové půjčky v průběhu letošního roku.

Ukrajina už odeslané peníze obdržela, uvedl dnes na twitteru ukrajinský ministr financí Serhij Marčenko. "Prostředky jsou poskytovány za nebývale výhodných podmínek pro Ukrajinu. Jsme vděčni partnerům z EU za podporu v zajišťování finanční stability Ukrajiny," doplnil.

Mezinárodní měnový fond (MMF) a ukrajinská vláda odhadují krátkodobé finanční potřeby Ukrajiny na tři až čtyři miliardy eur měsíčně, půjčka od EU by tedy měla pokrýt téměř polovinu. Kyjev má na splacení peněz až 35 let a s prvními splátkami se počítá pro rok 2033. Podrobnosti další pomoci by měla předsedkyně komise Ursula von der Leyenová s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským projednat při summitu v Kyjevě 3. února.