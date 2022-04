EU poskytla Ukrajině vojenskou pomoc za 1,5 miliardy eur, oznámil Michel

Kyjev - Evropská unie dosud poskytla Ukrajině vojenskou pomoc v hodnotě 1,5 miliardy eur (36 miliard Kč), oznámil dnes předseda Evropské rady Charles Michel po setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Kyjevě. Informovala o tom agentura Reuters.

Michel o svém příjezdu do ukrajinské metropole informoval na twitteru. Cílem jeho návštěvy je vyjádřit solidaritu s Ukrajinou v souvislosti s ruskou invazí. Zelenskyj na twitteru uvedl, že s Michelem hovořili o dalších protiruských sankcích, obraně a finanční pomoci.

"Dnes v Kyjevě. V srdci svobodné a demokratické Evropy," napsal v prvním twitterovém příspěvku po příjezdu do Kyjeva někdejší belgický premiér, který nyní řídí pravidelné i mimořádné schůzky šéfů států a vlád evropského bloku. Publikoval také svou fotografii z vlakového nádraží. Podle agentury DPA se na snímku zdraví s ukrajinskou vicepremiérkou Olhou Stefanišynovou.

Zelenskyj a Michel probírali dotazník, který by se měl stát výchozím bodem pro rozhodování EU o budoucím členství Ukrajiny v unii. Ukrajina dokument nedávno vyplnila. Zelenskyj na společné tiskové konferenci poznamenal, že členství Ukrajiny v EU je prioritou. Ukrajinský prezident také opětovně vyzval Brusel, aby na Moskvu uvalil další sankce.

Michel řekl, že sedmadvacítka udělá "vše pro to, aby Ukrajina vyhrála válku". "Nejste sami, jsme s vámi a uděláme vše pro to, abychom vás podpořili a zajistili, že Ukrajina válku vyhraje," řekl Michel. Po příjezdu do země na twitteru napsal, že se nachází v "srdci svobodné a demokratické Evropy".

Předseda Evropské rady na tiskové konferenci prohlásil, že ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi se "nepodaří zničit suverenitu Ukrajiny ani rozdělit Evropskou unii". Michel také ocenil schopnost sedmadvacítky "společně a jednomyslně" rozhodovat o protiruských sankcích.

Později na twitteru zveřejnil fotografie z návštěvy Bodorjanky, kde se obyvatelé podle ukrajinských úřadů staly oběťmi masakrů spáchaných Rusy. Moskva obvinění popírá. Michel snímky své návštěvy doprovodil slovy, že historie nezapomene na válečné zločiny spáchané během ruské invaze. "Bez spravedlnosti nemůže být mír," dodal.

Ukrajinská média k jeho příjezdu poznamenala, že se na nádraží setkal mimo jiné s velvyslancem EU Mattim Maasikasem, jenž je vidět na snímku. Unijní diplomacie obnovila svou přítomnost v Kyjevě před necelými dvěma týdny poté, co se ruské invazní jednotky stáhly ze severu Ukrajiny.

Ukrajinu již dříve navštívili další vrcholní představitelé EU, včetně šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové a šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella. Do ukrajinské metropole od zahájení invaze 24. února přicestovalo několik evropských politiků, jako první přijeli do Kyjeva premiéři České republiky, Polska a Slovinska.

Ukrajina nedávno vyplnila dotazník, který by se měl stát výchozím bodem pro rozhodování EU o jejím budoucím členství v unii, informovala v pondělí agentura Reuters. Evropská sedmadvacítka před časem přijala pátý balík sankcí vůči Rusku, na jehož základě mimo jiné od srpna zcela zakáže dovoz ruského uhlí. Při přípravě dalšího balíku postihů se EK podle von der Leyenové zabývá energetickými otázkami a bankovním sektorem, zejména největší ruskou bankovní společností Sberbank. Unie také stále diskutuje o zákazu dovozu ruského plynu, což ale některé členské země odmítají kvůli vlastnímu hospodářství.