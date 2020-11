EU posílí společný boj proti terorismu, shodli se ministři

Brusel - Evropská unie musí efektivně kontrolovat své vnější hranice, aby přes ně nepronikali nebezpeční radikálové. Členské státy by také měly zlepšit spolupráci svých bezpečnostních složek a výměnu informací mezi tajnými službami. Shodli se na tom dnes ministři vnitra unijních zemí v reakci na nedávné teroristické útoky ve Francii a Rakousku. Vyzvali také k rychlému schválení pravidel, která by přiměla sociální sítě ihned mazat příspěvky s teroristickým obsahem.

"Pokud budeme jednotní, terorismus nebude mít dlouhodobě šanci," prohlásil po dnešní videokonferenci německý ministr Horst Seehofer, jehož země EU v současnosti předsedá. Zástupci unijních vlád shodou okolností probírali společný postup v den pátého výročí atentátů v Paříži, při nichž zemřelo více než 130 lidí. Podle eurokomisařky pro vnitřní záležitosti Ylvy Johanssonové se od té doby spolupráce zemí v boji proti terorismu zlepšila, stále však má nedostatky.

Státy a Evropský parlament by podle společného prohlášení ministrů měly mimo jiné rychle schválit nařízení, díky němuž budou muset sociální sítě mazat příspěvky s teroristickým obsahem do hodiny od upozornění od úřadů některé ze zemí. To podle Johanssonové znemožní například koordinaci útoků či zveřejňování návodů k výrobě výbušnin.

Pachatelé některých teroristických útoků z posledních let byli již dříve známi policii, státy si však ne vždy byly schopny včas předávat podstatné informace. Ministři se dnes shodli, že země musí začít "plně využívat existující nástroje pro výměnu informací". Státy mají zároveň co nejrychleji dokončit propojení svých informačních systémů.

Komise navíc podle Johanssonové hodlá posílit pravomoci evropské policejní agentury Europol a předložit návrh směrnice pro lepší ochranu kritické infrastruktury.

kpc mka