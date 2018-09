Brusel - Společnost Facebook, která provozuje stejnojmennou internetovou sociální síť, musí do konce roku splňovat pravidla Evropské unie na ochranu spotřebitelů, jinak bude čelit sankcím. Podle agentury Reuters to dnes prohlásila eurokomisařka pro spravedlnost Věra Jourová s tím, že Facebook musí od dosavadních slibů přejít k činům.

"Má trpělivost je u konce. Ačkoli mě Facebook ujistil, že upraví své zbývající zavádějící podmínky služeb do prosince, trvá to moc dlouho," řekla Jourová. "Je čas k činům, už žádné další sliby. Pokud nebudou změny zavedeny do konce tohoto roku, vyzvu úřady na ochranu spotřebitelů, aby okamžitě zareagovaly a společnost potrestaly," dodala.

Jourová v únoru vyzvala internetové firmy jako Facebook či Twitter, aby urychlily své kroky ke sladění uživatelských podmínek s evropskou právní úpravou na ochranu spotřebitelů. Unijní instituce trvají na tom, že internetové společnosti využívající sociální média pro reklamu a obchodní aktivity se musejí podřídit stejným pravidlům jako poskytovatelé služeb mimo webovou sféru.