EU plánuje v zájmu desetimiliardové pomoci Ukrajině společný úvěr

Brusel - Evropská unie zvažuje, že si v zájmu finanční pomoci Ukrajině vezme další společnou půjčku na finančních trzích. Evropská komise (EK) jako exekutivní orgán unie se proto chystá navrhnout, že za pomoci úvěru poskytne sedmadvacítka zemí Kyjevu deset miliard eur (250 miliard Kč) na provoz ukrajinského státu v nejbližších měsících. ČTK to dnes sdělil diplomatický zdroj. Dalších pět miliard eur by podle představ Bruselu měly zemi devastované ruskou invazí poskytnout Spojené státy, které už tuto částku přislíbily.

Ukrajina podle vyjádření svých představitelů potřebuje na základní provoz státu v příštích třech měsících 15 miliard eur. Pokrýt jimi hodlá jak platy či důchody, tak i výdaje vyvolané ruskou agresí.

EU již Ukrajině poskytuje finanční a humanitární pomoc z dostupných společných fondů, avšak pro další peníze si hodlá podle diplomatů dojít na finanční trhy. Komise velvyslance členských států minulý pátek předběžně seznámila s plánem, který chce oficiálně představit příští středu.

Státy EU se na první společné půjčce v objemu 750 miliard eur shodly kvůli pandemické krizi předloni. Komise by nyní peníze chtěla získat podobným způsobem, jakým financovala program krizové podpory krátkodobých pracovních míst známý pod zkratkou SURE. Na nových deset miliard eur by měly poskytnout záruky členské státy. Ačkoliv unijní země jsou v podpoře Ukrajiny jednotné, diplomaté očekávají o návrhu diskusi, neboť státy jako Rakousko či Nizozemsko se dlouhodobě stavějí proti společnému zadlužování. Několik zemí proto nyní podle bruselského webu Politico Evropskou komisi požádalo, aby předložila i jiné možnosti, jak Ukrajině peníze dodat.

O plánu by měli diskutovat lídři členských zemí na mimořádné summitu, který bude na konci května věnován dopadům ruské invaze.