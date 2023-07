EU plánuje v Latinské Americe investovat 45 miliard eur, uvedla šéfka EK

Brusel - Evropská unie je připravena investovat v Latinské Americe 45 miliard eur (přes bilion korun) do desítek projektů spojených s přechodem ke klimaticky odpovědnému a digitálnímu hospodářství. Před začátkem jednání lídrů zemí EU a latinskoamerických států to uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Doufá v brzký průlom v jednání o obchodní dohodě se státy společenství Mercosur, řekla. Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva prohlásil, že by dohoda mohla být definitivně schválena do konce roku.

EU se snaží vyvážit vliv Číny, která v posledních dvou dekádách výrazně posílila své ekonomické vazby v Latinské Americe. Prezidenti a premiéři evropského bloku a Společenství latinskoamerických a karibských států (CELAC) spolu dnes zasednou po osmi letech a jedním z témat diskusí budou právě evropské investice. Podle šéfky EK by unie chtěla do roku 2027 nasměrovat zmíněnou částku do regionu v rámci svého plánu strategických projektů nazvaného Globální brána.

"Naší ambicí je urovnat všechny zbývající neshody nejrychleji, jak to půjde," uvedla von der Leyenová k obchodní dohodě unie a společenství Mercosur, které sestává z Brazílie, Argentiny, Paraguaye a Uruguaye. Na textu dohody, která má vytvořit největší zónu volného obchodu na světě, se strany po téměř 20 letech jednání dohodly v roce 2019; nebyla však dosud ratifikována. Definitivnímu schválení na straně EU brání odpor některých zemí v čele s Francií, která má obavy z dopadů levného dovozu na své zemědělce. Brazílii na druhé straně vadí nové ekologické požadavky, které chce do paktu EU prosadit. Brazilský prezident a španělský premiér Pedro Sánchez dnes prohlásili, že by mohla být úmluva definitivně schválena letos. Od dnešního summitu však diplomaté v této otázce zásadní posun nečekají.