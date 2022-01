EU plánuje investovat desítky miliard eur do čipů

Brusel - Evropská unie hodlá investovat desítky miliard eur do posílení svého čipového průmyslu a zdvojnásobit svůj podíl na globální produkci čipů na 20 procent. Řekl to novinářům evropský komisař pro vnitřní trh Thierry Breton.

EU přichází s plánem poté, co se ukázalo, jaká rizika přináší to, když se evropský průmysl spoléhá na asijské a americké dodavatele, uvedla agentura Reuters. Spojené státy loni představili svůj program CHIPS for America v hodnotě 52 miliard USD (1,1 bilionu Kč), který má zlepšit konkurenceschopnost amerických firem.

"Nechci vám dnes prozradit výši investic, ale bude úměrná tomu, co chtějí vložit Spojené státy," uvedl Breton.

Loni v září předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová představila projekt EU Chips. Exekutiva EU plánuje poskytnout konkrétní informace 8. února a mají se týkat investic na příštích 20 až 30 let.