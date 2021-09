Brusel/Londýn/Varšava - Evropská unie dnes odsoudila "atmosféru zastrašování" v souvislosti s parlamentními volbami v Rusku a poukázala na četné nesrovnalosti při hlasování, na které upozorňovali nezávislí pozorovatelé. Polsko zase označilo za protiprávní skutečnost, že do ruské Státní dumy mohli volit i lidé z východní Ukrajiny, což zkritizovala také EU. Podle Británie průběh voleb, po nichž si dvoutřetinovou ústavní většinu v dolní komoře ruského parlamentu udrží vládní strana Jednotné Rusko, svědčí o vážném omezování demokratických svobod v Rusku.

"To, co jsme viděli před volbami, byla atmosféra zastrašování všech nezávislých kritických hlasů," řekl dnes na tiskovém brífinku mluvčí šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella. "Nebyli u toho žádní nezávislí mezinárodní pozorovatelé, takže je velmi obtížné zjistit, jak volby skutečně dopadly," dodal mluvčí Peter Stano. Od místních nezávislých pozorovatelů však má EU podle Stana indicie svědčící o "četných nesrovnalostech" při hlasování. Borrell se má podle něj tento týden sejít s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem na okraj zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku.

V prohlášení Borrellův úřad uvedl, že před volbami ruské úřady ve větší míře podnikaly zásahy proti opozičním politikům, organizacím občanské společnosti a nezávislým médiím. "EU znovu vyjadřuje hluboké znepokojení nad pokračujícím zmenšováním prostoru pro opozici, občanskou společnost a nezávislé hlasy napříč Ruskem," stojí v prohlášení, které například také kritizuje skutečnost, že se volby konaly i na Krymu a že volit mohli také lidé ze separatisty ovládaných oblastí na východě Ukrajiny, což jde proti duchu minských dohod. "EU zůstává neoblomná ve své podpoře územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny," uzavírá unijní diplomacie.

Také polské ministerstvo zahraničí dnes rozšíření voleb na odštěpenecká a anektovaná území Ukrajiny ostře odsoudilo. Volby na "ilegálně okupovaném" Krymském poloostrově má Varšava za protizákonné. "Také odsuzuje hromadné poskytování ruských pasů ukrajinským občanům a organizování elektronického hlasování na Donbase," uvedla polská diplomacie.

V kritice nezůstal pozadu ani Londýn. "Opatření přijatá ruskými úřady k marginalizaci občanské společnosti, umlčení nezávislých médií a zabránění účasti skutečných opozičních kandidátů na volbách podkopávají pluralitu," uvádí britské ministerstvo zahraničí v dnešním prohlášení.