EU může podle Petříčka v Libyi využít svou operaci Sophia

Brusel - Země Evropské unie by ke kontrole zbraňového embarga OSN v Libyi mohly využít obnovenou operaci Sophia, jejímž cílem byl původně v první řadě boj proti pašerákům lidí ve Středozemním moři. Českým novinářům v Bruselu to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček, který s unijními kolegy probíral možnosti zapojení EU do řešení libyjské krize. Evropský blok by podle něj měl zvažovat spíše civilní účast, vyloučeno však po dnešním zasedání není ani přímé vojenské angažmá.

Ministři dnes v Bruselu hodnotili výsledky nedělní berlínské konference o Libyi, na níž se vůdci a přední politici řady velmocí včetně Ruska, Turecka, Francie, Německa, USA či EU shodli na dodržování stávajícího zbrojního embarga a jeho lepší kontrole.

Šéf unijní diplomacie Josep Borrell před dnešním jednáním prohlásil, že EU by se mohla zapojit do dohledu nad plněním této dohody a nevyloučil, že by ke kontrole případného příměří mohla unie vyslat do Libye vojáky evropských zemí.

"Je to jedna z variant, v tuto chvíli má Josep Borrell mandát prostřednictvím pracovních skupin představit konkrétní návrhy," řekl po jednání Petříček. Případné nasazení českých vojáků by musela schválit vláda, připomněl ministr.

Ministři se podle něj zabývali možností "revize mandátu Sophie", jejímž prostřednictvím by evropské země mohly lépe dohlížet, zda se do Libye navzdory zákazu nedovážejí zbraně.

V konfliktu v zemi, která je nestabilní od pádu dlouholetého diktátora Muammara Kaddáfího v roce 2011, nyní proti sobě stojí premiér Fáiz Sarrádž, jehož mezinárodně uznaná vláda má nyní pod kontrolou jen malé území kolem hlavního města Tripolisu, a polní maršál Chalífa Haftar, jehož jednotky ovládají většinu země, z níž do Evropy míří velké množství migrantů.

Příměří v Libyi se zatím nedaří zcela prosadit. Kontrolu nad jeho případným dodržováním už nabídla Itálie. V zemi má z historických důvodů dobré kontakty. Na zklidnění situace má Řím velký zájem také proto, že Itálie je hlavní destinací pro africké migranty vyplouvající od libyjského pobřeží.