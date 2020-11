EU musí zefektivnit boj proti terorismu, shodli se Michel a Kurz

Vídeň/Brusel - Evropská unie by měla zefektivnit společný boj proti terorismu včetně zlepšení ochrany hranic před vstupem radikálů na své území. Po jednání s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem to dnes prohlásil rakouský kancléř Sebastian Kurz. Šéf unijních summitů ve Vídni uvedl, že unie může pracovat mimo jiné na účinnější výměně informací mezi tajnými službami.

Michel přijel do rakouské metropole týden po teroristickém útoku, při němž ve Vídni zahynuli čtyři lidé. Atentát měl na svědomí dvacetiletý islamista, který byl už loni odsouzen kvůli teroristickému spolčení, ale byl brzy předčasně propuštěn; při útoku ho policisté zastřelili.

"Je to hrozba, které by evropské země měly čelit společně," prohlásil o terorismu Kurz. Zvlášť velké nebezpečí podle něj představují v muslimských zemích vycvičení radikálové, kteří by neměli mít možnost snadno se dostávat na území EU. Unijní země by měly přijmout účinnou společnou strategii, jak jim v tom zabránit, prohlásil Kurz.

Podle Michela může evropský blok zlepšit mimo jiné výměnu informací o potenciálních hrozbách. Dalším krokem směrem k bezpečnější Evropě by mělo být rychlejší odstraňování obsahu s nenávistnou a radikální tématikou, k čemuž chce EU přimět sociální sítě. Michel zmínil rovněž plán vytvoření evropského institutu pro muslimské imámy, kteří by měli bránit šíření radikálních nauk islámu.

Kurz bude v úterý o společném postupu proti terorismu hovořit s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, jehož země v posledních týdnech rovněž zažila několik útoků. Macron hodlá navrhnout reformu schengenského prostoru volného pohybu, která má zajistit lepší ochranu unijního území před pohybem teroristů. Společným bojem proti terorismu se v pátek budou zabývat ministři vnitra členských zemí EU a podle Michela téma otevřou i unijní lídři na videokonferenci příští týden.