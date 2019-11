EU musí přehodnotit vztah s Tureckem, řekl Várhelyi

Brusel - Evropská unie by měla přehodnotit vztahy s Ankarou, které musí podporovat kvůli migraci, ale nemůže přehlížet nelegální turecké vrty u Kypru či tureckou vojenskou akci v Sýrii. Europoslancům to dnes řekl navržený maďarský eurokomisař pro sousedskou politiku a rozšíření EU Olivér Várhelyi, podle něhož by unie měla pokračovat ve snaze přibrat mezi sebe balkánské země. Várhelyi během slyšení v Evropském parlamentu opakovaně přislíbil, že bude nezávislý na maďarském premiérovi Viktoru Orbánovi.

Dosavadní maďarský velvyslanec při EU čelil v první části tříhodinového slyšení především dotazům směřujícím k balkánským zemím a jednání Turecka. Evropští lídři v říjnu odsoudili jeho vojenský vpád do Sýrie, vzhledem ke společnému partnerství v NATO či migrační dohodě s Ankarou, avšak EU zatím nesáhla k razantním krokům.

"Budeme muset přehodnotit naše vztahy s Tureckem," prohlásil Várhelyi. Připustil, že unie bude nadále Ankaru podporovat, aby poskytovala útočiště migrantům mířícím do Evropy. Na druhou stranu však Brusel nebude přehlížet problematické jednání turecké vlády například v přístupu k demokracii a k vládě práva, dodal.

Téma rozšíření je v unii aktuální zejména s ohledem na patovou situaci kolem zahájení přístupových rozhovorů s Albánií a Severní Makedonií. Zatímco výrazná většina lídrů členských zemí byla pro to, aby začaly již v říjnu, francouzský prezident Emmanuel Macron to k nelibosti současné komise zablokoval.

Várhelyi přislíbil, že bude nadále usilovat o to, aby tato jednání co nejdříve začala. "V sázce je důvěryhodnost EU," řekl s odkazem na slib, který unie dala oběma balkánským zemím. Ty splnily požadované podmínky a analytici upozorňují, že odmítavá reakce evropského bloku by mohla otevřít dveře ruskému vlivu.

Někteří poslanci chtěli slyšet ujištění, že maďarský kandidát nebude podléhat vlivu premiéra Orbána, který by podle nich mohl mít chuť zasahovat do Várhelyiho portfolia. Maďarský kandidát prohlásil, že "nepřipustí ovlivňování" ze strany jakékoli vlády.