Praha - Evropská unie musí podle českého premiéra Andreje Babiše vyčkat, jaký další postup zvolí Británie poté, co v úterý tamní parlament odmítl návrh dohody o vystoupení země z unie. Před zahájením dnešního programu návštěvy v Bangkoku Babiš novinářům řekl, že nejistota je nepříjemná. Premiérka Theresa Mayová podle něj zaznamenala nejhorší prohru v historii britského parlamentu.

Česko a unie musí podle Babiše i po hlasování vyčkávat. "Je to teď o Velké Británii. Jestli paní premiérka ustojí hlasování o důvěře, to se předpokládá, že ano, i když včera (v úterý) zaznamenala nejhorší prohru vlastně v historii britského parlamentu, kdy asi 115 jejích poslanců hlasovalo proti. Očekává se, že tito poslanci ji podpoří," řekl předseda vlády.

"Doufám, že britští politici budou odpovědní a nakonec to dopadne dobře, že bude nějaká jasná dohoda. Divoký brexit by znamenal chaos," řekl Babiš a připomněl, že český kabinet poslal před týdnem do parlamentu zákon upravující vztahy mezi ČR a Spojeným královstvím pro případ, že by Británie vystoupila z EU bez dohody. Unie musí vyčkat nejspíš do pondělí, kdy by Mayová mohla navrhnout další postup, dodal Babiš. "Evropa musí čekat, nyní nemůžeme dělat vůbec nic," konstatoval.

Do budoucna si přeje odpolitizování Evropské komise. "EU musí být jednotná. Nějaké další nápady integrace myslím nejsou na místě. Je potřeba, aby po evropských volbách zasedli v Evropském parlamentu lidé z reálného života, ne profesionální politici," uvedl. Přeje si, aby se unie vrátila ke své podstatě, kterou jsou čtyři základní svobody, a aby členské státy měly hlavní slovo.

Petříček: Po odmítnutí brexitové dohody je na tahu Británie

Velká Británie musí po odmítnutí brexitové dohody v britském parlamentu říct, co dál, napsal na twitteru ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Podle něj se odchod Spojeného království z Evropské unie zadrhává, Česká republika je ale připravena na všechny možné scénáře. Připraveno na všechny možnosti včetně odchodu Británie z EU bez dohody je Česko i podle místopředsedy vlády Jana Hamáčka (ČSSD).

Britští poslanci odmítli dohodu o vystoupení země z EU, kterou se sedmadvacítkou dojednala premiérka Theresa Mayová. Konzervativní předsedkyně vlády teď musí přijít do pondělí 21. ledna s návrhem na další postup. Ve středu večer budou navíc britští poslanci hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě.

"Je mi líto, že nejstarší demokracie světa se rozdělila na tři nesmiřitelné tábory. Odchod Velké Británie z unie se zadrhává, ale určitě se nám podaří najít řešení," napsal Petříček. Osobně by chtěl, aby Spojené království zůstalo členem EU, ale dohoda o brexitu byla nejméně špatným řešením, uvedl. "Míč je nyní na britské straně, která musí říci, co dál. Česko je připravené na všechny scénáře," dodal.

O připravenosti Česka na všechny alternativy včetně takzvaného tvrdého brexitu píše na twitteru Hamáček. Odmítnutí brexitové dohody v britském parlamentu se podle něj dalo čekat. Prioritou jsou čeští občané ve Velké Británii a co nejlepší vztahy s touto zemí, doplnil. Zmínil své plánované čtvrteční jednání se zástupci parlamentních stran o tom, jak včas přijmout zákon, který by řešil postavení britských občanů v ČR.

Návrh zákona upravujícího vztahy mezi ČR a Spojeným královstvím pro případ, že Británie vystoupí z EU bez dohody, schválila minulý týden vláda. Kabinet chce usilovat o zrychlené schválení návrhu ve Sněmovně.

ČR je dle Hamáčka připravena i na tvrdý brexit,před ním varuje HK

Odmítnutí brexitové dohody britským parlamentem se dalo čekat, uvedl místopředseda vlády Jan Hamáček (ČSSD) na twitteru. Česká republika je podle něj připravena na všechny možnosti, včetně odchodu Británie z Evropské unie bez dohody. Před takzvaným tvrdým brexitem varuje Hospodářská komora, firmy podle ní nebudou mít dost času na přípravu definitivního scénáře britského vystoupení z unie. Obavy z tvrdého brexitu vyjádřili představitelé některých sněmovních stran.

Prioritou jsou čeští občané ve Velké Británii a co nejlepší vztahy s touto zemí, napsal Hamáček. "Ve čtvrtek jednám se zástupci parlamentních stran, jak včas přijmout zákon, který by řešil postavení britských občanů v ČR," doplnil. Návrh zákona upravujícího vztahy mezi ČR a Spojeným královstvím pro případ, že Británie vystoupí z EU bez dohody, schválila vláda minulý týden.

"V zájmu českých podniků je, aby Velká Británie vystoupila z EU způsobem, který předejde všem bariérám, jimž se předejit dá, a aby se vyjednala pragmatická dohoda na dlouhé období," uvedla Hospodářská komora v prohlášení zaslaném ČTK. Odchod bez dohody by podle komory pocítil zejména automobilový sektor, čelil by nedostatku komponentů. Firmy se svou přípravou podle komory čekaly na finální výsledek jednání o brexitu. "Dnes je ale téměř jisté, že na přípravu definitivního scénáře nebudou mít dostatek času," podotkla komora.

Je podle ní důležité, aby i v případě tvrdého brexitu fungoval pohyb zboží mezi Velkou Británií a EU pokud možno bez cel a zdlouhavých kontrol na hranicích. Tvrdý brexit také nesmí znamenat nutnost dodatečných povolení a formalit pro zboží, které už je na cestě, doplnila. Evropské země včetně ČR by měly podle komory uznat platnost certifikátů a licencí získaných u britských certifikačních agentur. Důležité je zajistit i volný pohyb pracovníků do Británie i v době jejího výstupu z EU, aby kvůli nejasným pravidlům nepřestaly například práce na započatých společných projektech či stavbách, napsala Hospodářská komora.

Stručně by se dalo říci, že čím měkčí brexit, tím lépe pro byznys, uvedl Svaz průmyslu a dopravy. "Svaz průmyslu věří, že nakonec zvítězí zdravý rozum a že nalezené řešení bude zohledňovat zájmy evropského podnikání a rozvoje pracovních míst," doplnil.

"Klíčovým teď bude zabránit odchodu Velké Británie z EU bez dohody, protože by to poškodilo nejenom Británii, ale i zájmy ČR," podotkl na twitteru předseda TOP 09 Jiří Pospíšil‏. Nejistota způsobená referendem o brexitu a následnou nejednotou britské politiky bude podle něj pokračovat i po dnešním hlasování britského parlamentu. Podle šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska je Británie oslabená a tápe kvůli nezodpovědnosti a hlouposti svých lídrů.

"V Británii jsou v posledních letech samí politici, ale žádný státník. Jinak by mě zajímalo, co si asi teď myslí (bývalý britský premiér) David Cameron," napsal na twitteru místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka‏. Jako výsledek selhání Camerona, který referendum o vystoupení Británie z EU slíbil před britskými parlamentními volbami v roce 2015, označil dnešní hlasování bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). Selhala podle něj i současná premiérka Theresa Mayová. Byl zmařen čas na vyjednání dohody, znamená to velikou nejistotu, nejenom v Evropě, řekl Zaorálek v České televizi (ČT).

Jako očekávatelný označil výsledek dnešního hlasování britského parlamentu vedle Zaorálka také místopředseda lidovců Ondřej Benešík. Zaorálek i místopředseda ODS Martin Kupka hovořili v ČT o hluboké politické krizi na britské politické scéně. "Těch dobrých variant v této situaci se mnoho nenabízí," řekl Kupka. Podle místopředsedy Pirátů Mikuláše Peksy tradiční britské strany nedokázaly najít způsob, jak z EU odejít. "Mysleli to dobře a dopadlo to jako vždycky," řekl v ČT.

Hlasování Britů europoslanci z ČR vidí jako pokračování nejistoty

Čeští europoslanci se shodují, že odmítnutí brexitové dohody britským parlamentem znamená další pokračování nejistoty a zvýšení pravděpodobnosti odchodu Spojeného království z Evropské unie bez dohody. Je nyní podle nich třeba předejít škodám, které by EU, Británie a také Česká republika brexitem bez dohody utrpěly.

"Dnešek nemá žádné vítěze. Odchod Británie je už skutečně za dveřmi a po dnešním výsledku hlasování jsme opět na samém začátku. Nyní jsme v situaci, kdy nikdo z nás netuší, jakým směrem se bude vývoj dále ubírat a zda má Velká Británie vůbec nějaký plán," sdělila ČTK poslankyně Martina Dlabajová (ANO). Stejně jako její kolegyně Dita Charanzová (ANO) se obává následků odchodu Británie z EU bez dohody.

"Brexit bez dohody by byl každopádně nejhorší možnou cestou, cestou chaosu a nejistot pro občany i byznys. S Velkou Británií bychom měli horší obchodní vztahy než třeba s Tureckem. Důsledky bychom pocítili všichni, pro Česko je Británie jedním z nejdůležitějších obchodních partnerů ve světě," uvedla v komentáři zaslaném ČTK Charanzová.

Nezávislý Pavel Telička považuje hlasování britských poslanců za další krok k tvrdému brexitu. "Přestože jsem dlouho zůstával optimistou, je načase si přiznat, že je brexit bez dohody, který by výrazně poškodil Velkou Británii i EU, stále reálnějším scénářem," napsal na twitteru Telička. Dodal, že je nutné se intenzivně připravovat na nejhorší, aby byly škody co nejnižší.

Komunistická europoslankyně Kateřina Konečná odmítnutou dohodu, kterou vyjednala s EU premiérka Theresa Mayová, považuje v nynější situaci za jedinou možnou, i když ne zcela ideální. "Tak drtivá prohra však ohrožuje jak pozici premiérky, tak vše, co již bylo dohodnuto. Zdá se, že jsme opět na samém začátku, a to znamená prohlubování nejistoty, což se bohužel silně dotkne Čechů a českých podniků spolupracujících s Velkou Británií," uvedla na dotaz ČTK.

Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) na twitteru poznamenal, že Mayová dostala lekci pro slabé politiky. Výsledek hlasování pak vnímá jako potvrzení brexitového chaosu. Podobně to vidí i jeho kolega Jiří Pospíšil (TOP 09).

"Nejistota způsobená referendem o brexitu a následnou nejednotou britské politiky bude bohužel pokračovat," uvedl Pospíšil. "Klíčovým teď bude zabránit odchodu Velké Británie z EU bez dohody, protože by to poškodilo nejenom Británii, ale i zájmy ČR," dodal.

"Pojďme zkusit společně - všechny členské státy, unijní instituce a občané Velké Británie - odvrátit tvrdý brexit. Máme teď společný cíl. Dopady tvrdého brexitu by byly zásadní pro všechny," vyzval na webu Stanislav Polčák (STAN).

Michaelu Šojdrovou (KDU-ČSL) výsledek hlasování nepřekvapil, protože parlament podle ní velmi dobře vnímá rozčarování britských občanů, kteří začínají chápat, že odchod Británie z EU jim život nezlepší, ale naopak zkomplikuje. "Osobně si nepřeji žádný brexit, ale pokud už má nastat, pak bychom měli mít dobrou dohodu, která umožní zachovat co nejvíce vzájemných výhod pro občany, pro vzájemný obchod a zajištění bezpečnosti," uvedla s tím, že premiérčina dohoda nabízela maximum toho, na čem se EU a Británie mohly dohodnout.

Olga Sehnalová (ČSSD) by ráda rozhodnutí o budoucnosti země přenechala samotným britským občanům. "Osobně bych si byla přála, aby politická reprezentace našla odvahu nechat občany hlasovat nejen o záměru vystoupit z EU, ale i o podmínkách, za kterých k tomu může dojít," sdělila Sehnalová ČTK. Dodala, že v referendu o brexitu zvítězila kampaň založená na sentimentu a lži a že strůjci této kampaně žádný opravdový plán pro budoucnost neměli.

Také europoslanec Jaromír Štětina, který zakládá nové hnutí Evropa společně, by jako řešení nejraději upřednostnil vypsání nového referenda o unijní budoucnosti Británie. "Doufám, že se Britové nakonec dohodnou na novém referendu a odhlasují si setrvání v EU," uvedl.