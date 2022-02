EU musí jít cestou “zelených” plynových elektráren Část I

Ekologické elektrárny na plyn jsou rozhodující překlenovací technologií, která vede k vytvoření klimaticky neutrální ekonomiky. Je to tom přesvědčena členka představenstva společnosti Siemens Maria Ferrarová, autorka komentáře pro deník Handelsblatt.

Takzvaná taxonomie Evropské unie (ZDE: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ek-schvalila-docasne-zarazeni-jadra-a-plynu-mezi-ciste-zdroje-energie/2154420) je žhavým námětem četných diskusí, třebaže – i přes pozdější uveřejnění návrhu – platí tato úprava od 1. ledna. V centru pozornosti je zařazení jaderné energie a plynu mezi dočasně uznatelné udržitelné technologie. Od emocí je však nutné oddělit fakta, nabádá Maria Ferrarová, a tím klíčovým je, že unie svých klimatických předsevzetí nedosáhne pouhou sázkou na obnovitelné zdroje.

Cíle jsou skutečně ambiciózní. Balíček „Fit for 55“stanoví, že do roku 2030 má objem emisí CO2 klesnout oproti roku 1990 o minimálně 55 procent, přičemž o dvě dekády později má být na nule. Nová německá federální vláda ostatně už zkraje roku zdůraznila, že se aktuální rychlost snižování úniku škodlivých zplodin ve Spolkové republice musí ztrojnásobit. Jde o pomyslnou herkulovskou výzvu, která klade velké nároky zejména na průmysl.

Globálně budou zapotřebí investice v řádu bilionů, aby bylo možné nahradit zastaralé a ekologicky nevhodné postupy nízkoemisními alternativami. Tyto výdaje nemůže zaplatit čistě státní sektor, velkou, ne-li větší část, musí dodat privátní investoři. V tomto ohledu hraje taxonomie EU podstatnou roli. Představuje silný a jednotný legislativní rámec, který definuje, za jakých podmínek je možné považovat hospodářské aktivity firem za udržitelné. A naopak, za jakých nikoli.

Pro investory je takovýto soubor pravidel transparentní pro to, aby účelově financovali podniky a projekty, jež by mohly přispět ke změně způsobu zacházení s energiemi. Jenže co vypadá dobře na papíře, může být v praxi docela svízel. Předpoklady, jež mají vést ke splnění představ Evropském komise, jsou hodně pokročilé, prováděcí lhůty poměrně krátké. Sejít se musí finanční a nefinanční kritéria, aby se dalo dospět k požadovaným datům, jež jsou zase základem pro spolehlivé vyhodnocení daných záměrů.

Kromě toho je nezbytná spolupráce mnoha specializací uvnitř firem, ačkoli detaily, co je nutné a co ne, nejsou ještě přesně určeny. To může vést k různorodým výkladům zveřejněné taxonomie, jež mohou být k neprospěchu celé věci. Ovšem plán, že atom a plyn sehrají úlohu dočasných překlenovacích technologií, vyplňuje jednu ze zásadních mezer v celém konceptu, myslí si Maria Ferrarová, finanční ředitelka Siemens Energy.

Politická rozprava ukazuje, že se rozcházejí už samotná chápání udržitelnosti. Vede to k rozdílným energetickým mixům, čili kombinacím toho, jaké typy energií jednotlivé členské státy EU používají.

Zatímco Francie pokrývá zhruba 70 procent své energetické potřeby jádrem, Německo chce do konce letošního roku tento způsob generování elektřiny zcela opustit. A postupná rozlučka s uhlím, chystaná nejpozději do konce roku 2038, je už ve Spolkové republice v plném proudu.

Potíž je v tom, že poptávka po proudu stále roste, kdežto budování obnovitelných energií poněkud vázne, myšleno opět v Německu. Alespoň z pohledu dlouhodobé perspektivy. Brzdou jsou především byrokratické procedury. I proto jsou nutná tzv. meziřešení. Mezi nimi zaujímá plyn rozhodující místo.