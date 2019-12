EU musí být podle Petříčka na mezinárodním poli efektivnější

Brusel - Země Evropské unie by měly aktivněji a účinněji používat společnou zahraniční politiku, aby dodaly unii větší váhu na měnící se světové scéně. Evropský blok potřebuje efektivnější rozhodování o důležitých otázkách včetně sankcí a měl by zvážit, zda v některých případech neupustit od jednomyslného rozhodování. Po dnešním jednání ministrů zahraničí unijních zemí to novinářům řekl šéf české diplomacie Tomáš Petříček.

Ministerskou schůzku dnes poprvé vedl nový šéf unijní zahraniční politiky Josep Borrell, který se zástupci vlád debatoval mimo jiné právě o tom, jak řešit mnohdy zdlouhavý diplomatický proces. Jednou z jeho představ je změna současného pravidla, podle něhož musí ministři zahraničí rozhodovat jednomyslně a každá ze zemí EU tak fakticky může kvůli svým výhradám společný postup zablokovat.

"Je to téma, o kterém jsme připraveni hovořit, jestli by to v některých oblastech přispělo k tomu, aby evropská zahraniční politika byla efektivnější," řekl českým novinářům Petříček.

EU by podle něho například v reakcích na porušování lidských práv mohla využívat takzvanou "konstruktivní absenci". Ta by umožnila některým státům nehlasovat v případech, kdy nesouhlasí s rázným přístupem unie, čímž by se urychlilo dosažení shody.

Borrell ministrům před dnešním jednáním rozeslal dopis, v němž pojmenoval nedostatky, s nimiž se podle něj zahraniční politika unie potýká a nabídl cesty k jejich řešení. Unie podle něho musí aktivněji hledat spojence za svými hranicemi, aby měl její hlas ve světě váhu.

"Má bohaté zkušenosti, zároveň chce posílit spolupráci s ministry na výkonu zahraniční služby EU, to jsou pro Českou republiku pozitivní signály," ocenil Borrellův nástup do fuknce Petříček.

Podle českého ministra může být dalším krokem k efektivnější zahraniční politice třeba lepší příprava ministerských zasedání či větší propojení dalších oblastí s bezpečnostní a zahraniční politikou.