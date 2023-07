EU kvůli převratu přerušuje finanční pomoc a bezpečnostní spolupráci s Nigerem

Brusel/Niamey - Evropská unie pozastavila finanční podporu a bezpečnostní spolupráci s Nigerem, kde po vojenském puči v pátek převzal moc výbor vedený generálem Abdourahamanem Tianim a svrhl prezidenta Mohameda Bazouma. Oznámil to dnes šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Africká unie (AU) mezitím podle agentury AFP vyzvala k tomu, aby byl v Nigeru do 15 dnů obnoven ústavní pořádek a aby se vojáci okamžitě vrátili do kasáren.

Evropská unie, Spojené státy a řada dalších zemí už dříve vyzvaly nigerskou armádu k bezpodmínečnému propuštění Bazouma a k obnovení demokracie v zemi.

"Kromě okamžitého zastavení rozpočtové podpory jsou s okamžitou platností na dobu neurčitou pozastaveny všechny formy spolupráce v oblasti bezpečnosti," uvedl Borrell v prohlášení.

Niger je významným příjemcem západní pomoci a klíčovým partnerem Evropské unie, který pomáhá omezovat nelegální migraci ze subsaharské Afriky. EU vyčlenila ze svého rozpočtu 503 milionů eur (12 miliard Kč) na zlepšení správy věcí veřejných, vzdělávání a udržitelného růstu v Nigeru v letech 2021-2024.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken, který je na návštěvě Austrálie, dnes uvedl, že ekonomická a bezpečnostní pomoc Nigeru je podmíněna pokračováním demokratického vládnutí a ústavního pořádku. Vyzval k okamžitému propuštění prezidenta Bazouma a k obnovení demokracie.

Podle dřívějšího sdělení mluvčí Bílého domu Spojené státy neviděly žádné věrohodné důkazy svědčící o tom, že by do převratu v Nigeru bylo zapojeno Rusko nebo soukromá žoldnéřská Wagnerova skupina Jevgenije Prigožina, která byla opakovaně obviněna z páchání válečných zvěrstev na Ukrajině a jinde.

Prigožin označil aktuální vývoj v Nigeru za "faktické získání nezávislosti" a za "boj s kolonizátory". Podle agentury Reuters zároveň naznačil, že by jeho žoldnéři mohli armádě v Nigeru pomáhat s nastolením pořádku. V rozhovoru, který byl před několika dny zveřejněn na internetu, Prigožin africkému zpravodajskému serveru řekl, že ruská Wagnerova skupina je připravena zvýšit svou přítomnost v Africe a že před ústavním referendem dorazila do Středoafrické republiky nová skupina jejích bojovníků.