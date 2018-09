Salcburk - Lepší ochrana vnější hranice Evropské unie a těsnější spolupráce s dalšími státy, především v Africe, je součástí nejnovějších plánů EU na řešení migrační problematiky. Shodli se na tom šéfové států a vlád osmadvacítky ve středu večer a dnes na neformálním summitu v Salcburku.

Podle předsedy Evropské rady Donalda Tuska hodlají státy například jako prioritní prodiskutovat nedávný návrh Evropské komise (EK) k roku 2020 výrazně posílit pravomoci unijní pobřežní a pohraniční stráže a na 10.000 lidí zvýšit její personál.

Předseda EK Jean-Claude Juncker před novináři poznamenal, že nad tímto návrhem panuje v zásadě shoda, ač ne všichni premiéři či prezidenti už teď souhlasí úplně se všemi detaily návrhu.

Rakouský kancléř Sebastian Kurz na společné tiskové konferenci s Junckerem a Tuskem označil Egypt za zemi, která bude v severní Africe pro Evropskou unii klíčovou. Na polovinu prosince je podle něj plánován do Vídně společný summit EU se státy Africké unie.

Babiš: Shoda na ochraně hranic a jednání s Afrikou je pozitivní

Snaha Evropské unie o jednání s Egyptem je pozitivní a Brusel by se měl pokusit kvůli migraci uzavřít dohody s dalšími severoafrickými státy. Novinářům to na závěr druhého dne neformálního summitu v Salcburku řekl premiér Andrej Babiš. Podle něj se evropští lídři shodli na tom, že počet přistěhovalců lze dále snižovat především posílením ochrany vnějších hranic a spoluprací s mimoevropskými státy.

Hlavy států a šéfové vlád se dnes zabývali bezpečnostními tématy, jako je posilování přeshraniční spolupráce policie a justice, ochrany vnějších hranic a kybernetickými hrozbami. Podle Babiše byl výsledek pozitivnější než ve středu, kdy se objevily spory kolem přerozdělování migrantů a možných finančních kompenzací pro přetížené země. Lídři se podle něj shodli na potřebě chránit hranice unie prostřednictvím spolupráce se severoafrickými státy a prostřednictvím boje proti námořním pašerákům lidí.

"Zdůraznil jsem, že operace Sophia je hrozně důležitá, aby se v ní pokračovalo," prohlásil Babiš, podle něhož musí EU vytvořit podmínky pro vyjednávání s Libyí. Mise bojující proti pašerákům lidí ve Středozemním moři - zahájená před třemi lety - podle Bruselu výrazně přispívá ke snižování počtu migrantů přicházejících do Evropy.

Český premiér během dnešního jednání vznesl otázku, na co budou vyčleněny nové posily evropské pohraniční agentury Frontex, jejíž výrazné rozšíření ze stovek lidí na 10.000 navrhl šéf Evropské komise (EK) Jean-Claude Juncker. Odpověď prý nedostal a v říjnu hodlá navštívit přímo vedení agentury a probrat možnosti její další práce. Těžiště činnosti Frontexu by podle Babišových představ mělo spočívat v navracení přistěhovalců do zemí jejich původu či tranzitních států.

Cílem dnešního jednání summitu v bezpečnostní oblasti byla podle předsedy Evropské rady Donalda Tuska mimo jiné větší pružnost a akceschopnost v oblasti internetové kriminality. Podle Babiše se politici zabývali například nebezpečím šíření falešných zpráv a manipulací. Neformální schůzka však žádné závazné závěry nepřinesla, dodal český premiér.