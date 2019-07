EU kvůli autům může zavést cla na zboží z USA za 35 miliard eur

Brusel - Evropská unie je připravena uvalit odvetná cla na americké zboží v hodnotě 35 miliard eur (téměř 900 miliard Kč), pokud Spojené státy zavedou dodatečná cla na evropské automobily. Uvedla to podle agentury Reuters evropská komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová.

Seznam produktů, které by se mohly stát terčem odvetných cel, je již podle Malmströmové "v zásadě připraven". "Doufám, že ho nebudeme muset použít," prohlásila eurokomisařka.

Americký prezident Donald Trump v květnu prohlásil, že část dovozu aut a automobilových součástek představuje hrozbu pro národní bezpečnost USA. Rozhodnutí o možném zavedení dodatečných cel však odložil o šest měsíců, aby tak zajistil více času pro obchodní rozhovory s EU a s Japonskem, napsala agentura Reuters.

Trump v minulosti uvedl, že uvažuje o uvalení až 25procentního cla, a Evropská komise opakovaně varovala, že by v takovém případě přikročila k odvetným krokům. Komise také upozornila, že zavedení nových cel na dovoz aut a automobilových součástek do USA by poškodilo rovněž americký automobilový průmysl.

Výkonný ředitel českého Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl v červnu uvedl, že případná americká cla na automobilový sektor by potenciálně ohrozila až pětinu českého exportu v automobilovém průmyslu a až 25.000 pracovních míst.