EU: Konec celních kontrol v Severním Irsku by byl porušením práva

Dublin - Pokud by se v Severním Irsku skutečně začalo uplatňovat nařízení tamního ministra zemědělství o ukončení celních kontrol potravin dovezených z jiných částí Británie, bylo by to flagrantní porušení mezinárodního práva. Řekla to dnes irská eurokomisařka pro finanční služby Mairead McGuinnessová. Ministr Edwin Poots oznámil konec kontrol ve středu s platností od půlnoci. Podle serveru BBC ale zatím není jasné, zda úřady skutečně uposlechly a kontroly přestaly provádět.

Celní kontroly zboží, které míří do Severního Irska ze zbytku Británie, se provádí na základě dohody uzavřené v souvislosti s odchodem Británie z Evropské unie. V takzvaném severoirském protokolu se Londýn zavázal, že část britského území bude i po brexitu dál dodržovat pravidla jednotného trhu EU a celní unie. Tím se zabrání vytvoření tvrdé hranice s Irskem jako unijním členským státem, což by mohlo vést k opětovnému rozdmýchání konfliktu, který ve druhé polovině 20. století vedl k občanské válce.

Severoirský ministr zemědělství Poots ale ve středu překvapivě nařídil kontroly ukončit. Tvrdí, že má právní analýzy, podle kterých je k takovému kroku oprávněn. Pootsův kolega dnes potvrdil, že tato analýza pochází od bývalého generálního prokurátora Severního Irska Johna Larkina, uvedla BBC.

Poots, který v severoirské vládě zastupuje Demokratickou unionistickou stranu (DUP), už čelí kritice od vládního partnera - katolické republikánské strany Sinn Féin. Věc může vyostřit situaci ve vládě: podle BBC má dnes v úmyslu rezignovat první ministr Severního Irska Paul Givan. Jeho DUP už měsíce vyhrožuje, že kvůli nesouhlasu s celními kontrolami z vlády odejde.

"Jde o absolutní porušení mezinárodního práva. Je to obrovský problém, protože si musíme vzájemně důvěřovat... Abych to řekla co nejmírněji, vůbec nám to nepomáhá," řekla McGuinnessová irské stanici RTÉ.

O vývoji v Severním Irsku bude dnes mluvit místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič s šéfkou britské diplomacie Liz Trussovou. "Připomene, že kontroly zboží, které do Severního Irska přichází z Británie, jsou klíčovou součástí protokolu," řekl podle agentury Reuters mluvčí EK.

Podle BBC zatím není jasné, zda v praxi celní kontroly v Severním Irsku doopravdy skončily. Podle stanice dnes ráno například dál fungovala přinejmenším část celnice v přístavu v Belfastu.