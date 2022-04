EU jednotně odmítá platit ruský plyn v rublech, tvrdí unijní činitel

Brusel - Žádná ze zemí Evropské unie dosud nedala najevo, že je ochotna za ruský plyn platit v rublech. Novinářům to řekl dobře informovaný unijní činitel, podle něhož by přijetí požadavku ruského prezidenta Vladimira Putina znamenalo porušení sankcí zavedených EU. Maďarský ministr zahraničí přitom televizi CNN řekl, že Budapešť na podmínky přistoupí.

Ruský prezident Vladimir Putin v reakci na unijní sankce zavedené pro ruské invazi na Ukrajinu oznámil, že "země nikoliv přátelské" vůči Rusku, tedy také evropští odběratelé budou za ruský plyn muset platit v rublech. Unijní země a jejich plynárenské firmy to odmítly s tím, že by změna platební metody byla porušením uzavřených kontraktů. Ruská strana, pro kterou dodávky plynu do zemí EU znamenají výrazné příjmy, poté vypracovala a zákazníkům nabídla nový systém plateb.

Odběratelé si mají otevřít dva účty u banky Gazprombank. Na jeden z nich převedou peníze za plyn v eurech, platba však bude dokončena až tehdy, když se peníze dostanou na druhý účet již v rublech.

"Mezitím je může mít libovolně dlouho k dispozici ruská centrální banka, takže vlastně půjde o půjčku pro ni," vysvětlil dnes zmíněný činitel, v čem podle unijní exekutivy spočívá porušení sankcí. Ty od března zakazují jakýkoli platební styk s centrálním bankovním ústavem v Moskvě.

Zmíněný zdroj doplnil, že EU je zatím jednotná v odmítání této praxe. Neupřesnil však, zda si již druhý účet pro převod na rubly otevřela nějaká z firem, které do unijních zemí plyn dovážejí. Agentura Bloomberg s odkazem na zdroj blízký Gazprombank ve středu napsala, že rublové účty si otevřela desítka evropských zákazníků.

Na případné porušení sankcí podle unijního činitele dohlíží Evropská komise, která by podle obvyklých postupů mohla po vyhodnocení situace zahájit řízení se zemí porušující odsouhlasená pravidla.

Nejvýrazněji se zatím k přijetí Putinovy podmínky přiblížilo Maďarsko, jehož premiér Viktor Orbán je považován za dlouhodobého spojence šéfa Kremlu. Ministr zahraničí Péter Szijjártó CNN řekl, že jeho země systém přijme, protože nemá jinou možnost. Podobně se ale už ve středu vyjádřil také rakouský kancléř Karl Nehammer, který ale zároveň odmítl, že by Rakousko za ruský plyn platilo v rublech.