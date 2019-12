EU je připravena na jednání s Británií, řekl Michel

Brusel/Londýn - Evropská unie je připravena k dalším jednáním s Británií, musí však počkat, zda nový britský parlament schválí brexitovou dohodu. Prohlásil to dnes předseda Evropské rady Charles Michel v reakci na odhady výsledků čtvrtečních britských voleb. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová podotkla, že EU je stále připravena na jakoukoli variantu.

"Nyní bude na (novém) britském parlamentu, aby schválil brexitovou dohodu," řekl Michel po jednání unijního summitu, během něhož se lídři seznámili s odhady a průběžnými výsledky britského hlasování. Podle nich směřují konzervativci dosavadního premiéra Borise Johnsona k přesvědčivému vítězství, které by jim umožnilo schválit dohodu a vystoupit z EU na konci ledna.

Podle Michela zůstanou unijní země jednotné i při dalších vyjednáváních o budoucí podobě vztahů s Británií, během nichž se pokusí "zachovat blízkou spolupráci".

Von der Leyenová poznamenala, že je potřeba počkat na konečné výsledky. "Pak si hned poslechneme premiéra, abychom se ujistili, jakou cestou půjde," řekla. Pro EU bude podle ní důležité, aby během dnešního pokračování summitu prezidenti a premiéři členských zemí schválili mandát k dalšímu vyjednávání.

Diplomaté členských zemí Evropské unie přivítali odhad výsledků britských voleb. Napsala to agentura Reuters. O "opatrné" evropské radosti na twitteru píše bruselská zpravodajka BBC Katya Adlerová. Důvodem pozitivní reakce je možné vyjasnění situace kolem brexitu, který v posledních letech komplikuje fungování EU.

Lídři členských zemí v čase zveřejnění britského odhadu jednali o zahraniční politice unie v rámci probíhajícího summitu EU. "Právě diskutovali o Libyi..., ale byli přilepeni na svých telefonech, aby se podívali na britské odhady," napsala Adlerová. Od nejmenovaného unijního politika prý následně dostala zprávu: "Tohle znamená pá pá našim britským přátelům."

Podle odhadu výsledku zveřejněného po uzavření britských volebních místností dosáhnou konzervativci na 368 poslaneckých křesel a tím pádem i pohodlnou většinu v Dolní sněmovně. To by jim nejspíše umožnilo rychle ratifikovat brexitovou dohodu a na jejím základě vyvést Británii z EU na konci ledna.

"Vyjasnění je dobré," řekl Reuters nejmenovaný unijní činitel. Zároveň ale upozorňoval na složitá vyjednávání o budoucím partnerství, která by Londýn a EU čekala hned po brexitu. Francouzští diplomaté údajně uvedli, že při potvrzení čísel z odhadů by se dalo počítat s britským odchodem za necelé dva měsíce.

"EU si přeje silnou britskou vládu, která učiní rázné kroky k ukončení tří let nejistoty," píše Adlerová. Lídři EU také podle ní doufají, že konzervativní vláda s výraznou parlamentní většinou by umožnila "měkčí" formu brexitu, protože premiér Johnson by za takové situace mohl ignorovat nejvyhraněnější stranické kolegy.