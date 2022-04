EU je na zastavení ruského plynu připravena a zareaguje společně

Brusel - Evropská unie chystá společnou reakci na zastavení dodávek ruského zemního plynu do Polska a Bulharska. Oznámila to dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, která krok Moskvy označila za pokus využít plyn k vydírání evropských zemí. Unijní exekutiva je podle ní na tento scénář připravena a je v kontaktu se všemi členskými státy, s nimiž řeší zajištění dostatečných dodávek pro celou EU.

Ruská plynárenská společnost Gazprom ráno oznámila, že přestává posílat plyn do Polska a Buharska, neboť tamní plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech. Unijní země to označují za porušení smluv.

"Je to neoprávněné a nepřijatelné. A znovu to dokazuje, jakým je Rusko nespolehlivým dodavatelem plynu. My jsme na tento scénář připraveni," uvedla von der Leyenová. Členské země mají podle ní nouzové plány právě pro tuto situaci, na níž se s ohledem na ruskou invazi na Ukrajinu připravovaly.

V těchto chvílích podle von der Leyenové zasedá skupina expertů komise, unijních orgánů a zástupců členských zemí, která řeší podrobnosti koordinované reakce.