EU investuje miliardu eur do výroby vakcín v Africe, řekla šéfka EK

Brusel - Evropská unie investuje miliardu eur (přes 25 miliard korun) na vybudování podniků v Africe, které budou vyrábět vakcíny. Na globálním summitu věnovanému zdraví to dnes prohlásila předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. Smyslem je, aby byly země na africkém kontinentu v tomto ohledu více nezávislé, uvedla agentura Reuters.

"Afrika dnes dováží 99 procent svých vakcín, a to je třeba změnit," uvedla podle agentury DPA šéfka Evropské komise na virtuálním summitu skupiny G20, který spoluorganizovala italská vláda. "Společně s našimi africkými partnery vybudujeme regionální uzly po celém světadílu, aby z toho měly užitek všechny země," přiblížila poté von der Leyenová na svém twitteru.

V případě zdravotnických krizí v budoucnu by tak měly africké země rychlejší přístup k očkování svých obyvatel, podotkla DPA a upozornila, že očkovací kampaň proti covidu-19 je v Africe pomalejší, jelikož se na světadílu nedostává vakcín.

List The Financial Times (FT) před několika dny napsal, že tento krok Evropské unie přichází v době, kdy pandemie covidu-19 zdůraznila naléhavost snah omezit závislost afrických zemí na dovozu léků pro boj se smrtelnými nemocemi, které kontinent pustoší.

Plán EU má pomoci Africké unii dosáhnout toho, aby si do roku 2040 světadíl dokázal sám vyprodukovat až 60 procent rutinních vakcín, které potřebuje, uvedl FT s tím, že v současné době se v afrických zemích vyrobí jen procento potřebných očkovacích preparátů. Vzhledem k časovému horizontu, které si vybudování výrobních kapacit žádá, se podle listu iniciativa týká možných budoucích pandemií a očkování proti neustále se objevujícím chorobám jako je kupříkladu žlutá zimnice.

List zároveň podotkl, že mnoho vakcín směřuje do Afriky z Indie. Zastavení vývozu očkovacích preparátů proti covidu-19 z této země kvůli tamní kritické epidemické situaci upozornilo na nebezpečí, která plynou ze závislosti jen na jediném zahraničním dodavateli.

Většina vakcín proti covidu-19, které se dosud do Afriky dostaly, dorazila díky programu COVAX, který zastřešuje Světová zdravotnická organizace (WHO), a jehož cílem je zajistit očkovací preparáty chudším zemím. Indická společnost Serum Institute of India, jež vyrábí vakcínu firmy AstraZeneca, pak byla klíčovým dodavatelem do COVAXu.