EU hrozí odvetou, když Londýn do středy nezmění sporný návrh

Brusel/Londýn - Pokud britská vláda do středy neodstraní z navrhovaného tržního zákona kontroverzní pasáže, které porušují brexitovou dohodu, Evropská unie sáhne k právním krokům. Prohlásil to místopředseda Evropské komise (EK) Maroš Šefčovič, podle něhož má evropský blok stále zájem na dojednání smlouvy o budoucích vztazích. Jednání však musejí výrazně zrychlit. Obě strany zahajují další kolo rozhovorů, které stále nedospěly ke sblížení v klíčových sporných bodech. O jejich úspěchu by podle Bruselu i Londýna měly rozhodnout nejbližší týdny.

Britský parlament od poloviny září projednává návrh zákona o vnitřním trhu, který unijní politici označují za zásadní nabourání důvěry a budoucích vztahů. Návrh s cílem zajistit volný obchod mezi všemi částmi Británie porušuje takzvaný protokol o Severním Irsku, který je jedním ze základních pilířů brexitové dohody, kterou loni schválila unie i Británie. Podle něj bude tato část Británie součástí unijního volného trhu, což má zabránit vzniku tvrdé hranice mezi britským Severním Irskem a Irskou republikou, která zůstala součástí EU.

"Opakoval jsem žádost EU o odstranění sporných částí návrhu do konce září," řekl novinářům po jednání s britským ministrem Michaelem Govem Šefčovič. Dohoda o vystoupení Británie z EU podle něj obsahuje "mnoho právních nástrojů", jak vyřešit případné porušení pravidel. "EU se nebude zdráhat je použít," dodal Šefčovič a dodal, že konkrétněji se Brusel k dalšímu postupu vyjádří až po uplynutí dané lhůty.

Unie podle něho stále stojí o dojednání smlouvy upravující vzájemný obchod a další vztahy od skončení přechodného období na konci roku. K tomu by však obě strany měly výrazně zvýšit tempo, dodal Šefčovič.

Mluvčí britského premiéra Borise Johnsona dnes novinářům sdělil, že Londýn se bude snažit posunout dosud zablokované rozhovory kupředu. Pozice Británie se podle něj nemění, Londýn stále usiluje o standardní obchodní dohodu, jakou má EU s dalšími státy. Nemíní však ustupovat požadavkům Bruselu.

Sedmadvacítka unijních států stále usiluje o to, aby Británie jako nedávná členská země a hlavní obchodní partner sladila podmínky pro hospodářskou konkurenci s těmi unijními či zachovala pro rybáře z kontinentu dosavadní přístup do svých vod.

Podle některých unijních politiků návrh zákona už tak složitá vyjednávání dál komplikuje a naděje na dosažení dohody kvůli němu klesá.

Británie opustila EU na konci ledna. Jestliže se do začátku příštího roku nepodaří nové partnerství dojednat, zkomplikují od ledna obchodování přes kanál La Manche cla a kvóty podle pravidel Světové obchodní organizace (WTO). Do konce nynějšího přechodného období brexitu se Británie dál řídí unijním právem, ačkoli už není členem EU.