EU chystá proti Rusku další sankce s tvrdými následky, uvedli lídři

Brusel - Evropská unie dnes připraví další sankce proti Rusku, o nichž budou večer debatovat prezidenti a premiéři členských zemí na mimořádném summitu v Bruselu. Ve společném prohlášení reagujícím na ranní ruský útok proti Ukrajině to uvedli předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady Charles Michel. Podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella půjde o nejtvrdší sankce, jaké kdy EU přijala.

"Takovéto použití síly a nátlaku nemá ve 21. století místo. EU pevně stojí za Ukrajinou a jejími obyvateli, kteří čelí této s ničím nesrovnatelné krizi," uvedli šéfové unijních institucí v prohlášení.

Sedmadvacítka již ve středu schválila první balík sankcí za ruské uznání nezávislosti separatistických regionů na východě Ukrajiny. Komise a unijní diplomacie nyní pracují společně se Spojenými státy a dalšími spojenci na přípravě nových postihů. Podle lídrů budou mít pro Rusko a prezidenta Vladimira Putina "masivní a vážné následky".

"Putin se snaží vrátit čas do dob ruského impéria. Ale tím, že to dělá, ohrožuje budoucnost Rusů," prohlásila během krátkého ranního brífinku von der Leyenová, podle níž Putin vtahuje Evropu do války.

Šéfka komise vylíčila rozsah připravovaných bezprecedentních sankcí, které podle ní omezí oslabí základy ruské ekonomiky a znemožní strategickým sektorům přístup ke "klíčovým technologiím a trhům".

Podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella dostanou večer lídři na stůl ke schválení "dosud nejtvrdší balík sankcí, jaký jsme kdy připravili". Kvůli jejich projednání se dopoledne sejdou velvyslanci členských zemí.