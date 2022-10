EU chystá postup vůči Teheránu v reakci na výskyt íránských dronů na Ukrajině

Brusel - Evropská unie pracuje na společné reakci poté, co shromáždila "dostatečné důkazy" o používání íránských dronů Ruskem ve válce proti Ukrajině. Uvedla to dnes mluvčí unijní diplomacie. Detaily ohledně očekávaných sankcí neposkytla, podle médií by mohly mířit proti několika jednotlivcům a firmám včetně íránského výrobce bezpilotních letounů.

"Teď, když jsme shromáždili vlastní dostatečné důkazy, probíhá práce v radě (Radě EU) na jasné, rychlé a důrazné unijní odpovědi," prohlásila Nabila Massraliová. Při pondělním setkání ministrů zahraničí EU podle ní panovala "široce sdílená politická shoda", že sedmadvacítka musí na vývoj reagovat rychle.

V posledních dnech se množily zprávy, že Rusko při útocích na Ukrajině využívá drony íránské výroby. Podle některých zdrojů jich Teherán ruské armádě dodal stovky. Moskva tvrdí, že používá pouze ruské zbraně, televize CNN nicméně v nové reportáži ukazuje íránský letoun sestřelený nad Ukrajinou.

Podle médií se EU chystá reagovat individuálními sankcemi. Web Politico dnes psal o postizích zaměřených na pět jednotlivců a tři společnosti. Podle zpravodaje televize Deutsche Welle má být terčem také výrobce dronů Shahed Aviation Industries. Sankce by mohly v principu dostat zelenou už dnes, uvádí Politico.

Příprava nových postihů přichází bezprostředně poté, co EU uvalila sankce na 11 íránských činitelů a čtyři instituce včetně mravnostní policie, a to za jejich podíl na smrti 22leté Mahsy Amíníové a brutální potlačování následných protestů v Íránu.